Neue Studie: Mieten in Nürnberg sind regelrecht explodiert

Besonders Stadtteile mit alternativer Kulturszene sind betroffen - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - In den vergangenen zehn Jahren sind die Mieten in den 14 größten deutschen Städten regelrecht explodiert. Auch Nürnberg blieb nicht verschont. Die Stadt steht — nach Berlin und München — auf dem dritten Platz der Preissteigerungstabelle.

Überall in Deutschland demonstrieren Bürger gegen den "Miet-Wahnsinn", wie sie ihn nennen. © Angelika Warmuth/dpa



Zu diesem Ergebnis kommt das Online-Portal immowelt.de in seiner aktuellen Marktanalyse. Demnach verteuerten sich die Mieten in der Frankenmetropole seit 2008 von durchschnittlich 6,50 auf zehn Euro pro Quadratmeter, was einem Plus von 54 Prozent entspricht. Der Wohnungsleerstand liegt, laut diesem Bericht, unter einem Prozent, das heißt, freie Immobilien sind kaum noch zu haben.

Am stärksten stiegen die Mieten im Zehnjahresvergleich aller deutschen Städte über 500. 000 Einwohner in Berlin. Sie haben sich durch den steten Zuzug von Neubürgern von 5,60 Euro auf 11,40 Euro mehr als verdoppelt (plus 104 Prozent). Gleichwohl liegt die Hauptstadt bei den durchschnittlichen Nettokaltmieten nur auf Rang 5. Das teuerste Pflaster ist nach wie vor München. Dort kletterten die Preise seit 2008 um 61 Prozent auf inzwischen 17,90 Euro pro Quadratmeter.

Andere Studien bestätigen den Trend

Die Datenbasis der Immowelt-Studie bildeten 250. 000 auf dem Online-Marktplatz inserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich jene Offerten berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden.