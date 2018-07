Neue Wohnungen: Quelle-Areal wird kein "Luxus-Quartier"

NÜRNBERG - Sie seien vorsichtig optimistisch, so SPD und Grüne in Sachen Quelle-Areal. Das hat Baureferent Daniel Ulrich irritiert. Er hatte im Stadtrat eigentlich einen "Jubelsturm" erwartet, sieht er doch eine "Jahrhundertchance". Denn der neue Quelle-Eigentümer, die Gerchgroup, könnte der Stadt auf einen Schlag etwa 1000 neue Wohnungen bescheren - davon bis zu 150 geförderte Wohnungen.

Seit neun Jahren hat sich auf dem Quelle-Areal wenig getan. Das soll sich nun ändern. © Stefan Hippel



Ulrich berichtete im Stadtrat über die Gespräche mit der Düsseldorfer Gerchgroup und zeigte sich begeistert. Diese mache bis jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck, so der Baureferent. Aktuell handelt die Stadt mit dem neuen Projektentwickler einen Vertrag darüber aus, was auf dem ehemaligen Versandhaus-Gelände realisiert werden soll. Und das sollen, wie berichtet, vor allem Wohnungen sein.

Anders als das Unternehmen Sonae Sierra, das das Gelände jahrelang brachliegen ließ, will die Gerchgroup den Quelle-Komplex nicht etagenweise denken, sondern der Länge nach in fünf bis sieben Einzelabschnitte "zerlegen". Und darin sollen neben Büros, Kitas und Nahversorgung etwa 1000 Wohnungen unterkommen. "Die werden kein Schnäppchen", sagte Ulrich. Die Gerchgroup habe aber auch kein Interesse, ein Luxusquartier zu entwickeln, ergänzte OB Ulrich Maly (SPD). Es sollen auch bezahlbare Mietwohnungen für Familien entstehen.

Auf den Grundstücken am Rand des Geländes sollen dann etwa 100 bis 150 Sozialwohnungen gebaut werden, was Stadtrat Titus Schüller von der Linken Liste als zu wenig kritisierte. Ulrich: Im Gebäude selbst sei kein geförderter Wohnungsbau möglich.

Die Stadträte sind froh, dass auf dem ehemaligen Quelle-Gelände nach dem Eigentümer-Wechsel endlich etwas vorangeht. Allerdings sind zumindest SPD und Grüne nur "verhalten optimistisch", wie es Gerald Raschke (SPD) und Monika Krannich-Pöhler (Grüne) ausdrückten, weil sie schon mehrere Quelle-Projektentwickler kommen und gehen sahen.

CSU-Fraktionschef Marcus König teilte dagegen Ulrichs Euphorie und sprach von einem "Meilenstein": "Was in den letzten zwei Monaten passiert ist, ist in den letzten neun Jahren nicht passiert."

