Am Mittwochabend wurde in der Ulmenstraße Ecke Vogelweiherstraße in Nürnberg ein "Ghostbike" zum Andenken an eine am 22. Mai getötete Radfahrerin aufgestellt. Die Frau war von einem Betonlaster erfasst und überrollt worden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Zahlreiche Fahrradfahrer kamen zusammen, um der Toten die letzte Ehre zu erweisen und andere Verkehrsteilnehmer auf den Unfall hinzuweisen.