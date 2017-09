Neuer Tech Incubator: Nürnberg buhlt um Digital-Pioniere

NÜRNBERG - Pioniere der digitalen Gründerszene haben eine neue Anlaufstelle in Mittelfranken: Der "Zollhof Tech Incubator" hilft momentan schon 24 Startups, ihre Ideen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Zahlreiche Unternehmen aus der Region beteiligen sich auch finanziell an der Einrichtung.

Benjamin Bauer, Zollhof-Geschäftsführer und Wirtschaftsreferent Michael Fraas Foto: Gabi Eisenack



"Hier geht es nicht um ein herkömmliches Gründerzentrum", erklärt Nürnbergs Wirtschaftsreferent. Die Jungunternehmer sollen neue digitale Produkte und Softwarelösungen entwickeln. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Region beteiligen sich auch finanziell an der Einrichtung. Der Austausch zwischen Investoren, Firmen und Betreuern wird intensiv gepflegt. 24 Jungunternehmen werden derzeit bereits gefördert.

Sechs Jahre Forschungsarbeit hat Michael Martinek investiert. Jetzt ist seine Software auf dem Markt. Und die Industrie zeigt großes Interesse. Elektrische Bauteile müssen für die Zulassung vorher auf Kriechströme untersucht werden. Das kann bisher, für kleinere Bauteile, schon sieben Tage dauern, erläutert der Diplom-Ingenieur. Mit seiner Analyse-Software geht das in zwei Minuten. Inklusive fertigem Report für die Industrie-norm. Das ist eine enorme Zeit- und Geldersparnis für Auftraggeber.

Initiative der Staatsregierung

Martinek ist mit e-laborate Innovations eines von den 24 Start-ups, die im Gründerzentrum und in der ganzen Republik an den Start gehen und betreut werden. Seit März läuft, weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit, der Betrieb. Da das Wort Gründerzentrum nicht gerade sexy ist und eher mit der "alten" Wirtschaft in Verbindung gebracht wird, heißt die Einrichtung auf Denglisch nun: "Zollhof Tech Incubator".

Zollhof, weil das Zentrum Mitte 2019 in den alten Zollhof einige Hundert Meter vom Hauptbahnhof entfernt einziehen wird. Und Incubator, weil hier – wie im medizinischen Inkubator – Frühgeborene ein optimales Klima zum Gedeihen bekommen sollen. "Frühgeborene" gibt es mittlerweile reichlich im Zentrum. "Wir mussten sogar schon Interessenten ablehnen", sagt Benjamin Bauer, 28 Jahre junger Geschäftsführer der Einrichtung.

Das Gründerzentrum geht auf eine Initiative der Staatsregierung zurück. Ziel ist die Förderung der Digitalisierung der Wirtschaft. In jedem Regierungsbezirk gibt es ein Zentrum, erläutert Wirtschaftsreferent Michael Fraas. Mindestens 15 Jahre lang soll der Zollhof IT-Start-ups unterstützen. Fünf Themenfelder gibt es: Information und Kommunikation, Medizintechnik, Neue Materialien, Elektronik und Sensorik sowie Automation und Produktionstechnik.

Auch Stadt beteiligt sich finanziell

Als Gesellschafter und Geldgeber sind neben der FAU große Unternehmen aus der Region beteiligt, weitere teils weltweit agierende Firmen haben ihre Unterstützung zugesagt. Wer mitmischt, wird im Oktober bekanntgegeben. So wie die vielen Millionen Euro, die hinter dem Projekt stehen. Die Stadt ist auch mit an Bord.

Stefan Eckart und Christian Schlenk sind mit ihrer jungen Firma Smart City ebenfalls im Gründerzentrum untergekommen. Sie haben einen Prototypen für Parksensoren entwickelt und mit einer Internetplattform verknüpft. Im Grunde geht es um intelligente Parkplatzbewirtschaftung. Ein Megathema in den Städten, für Discounter und auch die Autoindustrie. Der Volkswagenkonzern hat die Studenten bereits in ihren Innovations-Inkubator eingeladen.

Erfolgreiche Start-ups waren auch schon da und haben ihr Wissen weitergegeben. Darunter Flix-Bus-Gründer Daniel Kraus, der selbst aus der Region stammt. Sein Unternehmen gehört mittlerweile zu den Unicorns (Einhörnern). So werden Gründerfirmen genannt, die bereits einen Umsatz von einer Milliarde Euro geschafft haben. Der Einhornkopf im Büro hinter Benjamin Bauer dient der Motivation.

