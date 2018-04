Neues Konzept: Testphase am Nürnberger Hauptmarkt läuft

NÜRNBERG - Seit Montag läuft die Probephase für die Neuordnung der Verkaufsstände auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Wer sechs Tage in der Woche verkauft, der darf seinen Stand über Nacht stehenlassen und muss den Stand erst zum Sonntag abbauen.

Die Probephase läuft: Am Hauptmarkt dürfen Händler, die sechs Tage die Woche verkaufen, ihre Stände nun auch über Nacht stehen lassen und müssen nur noch Sonntags abbauen. © Horst Linke



"Es ist ein Testbetrieb und wir wollen sehen ob er funktioniert", sagt Christine Beeck, Leiterin des Marktamts. Ende nächster Woche sollen die Betreiber der Marktstände befragt werden, wie sie mit der neuen Anordnung zufrieden sind. Um den Grünen Markt auf dem Hauptmarkt für die Besucher attraktiver zu machen, wurde in Abstimmung mit allen Beteiligten vom Marktamt ein neues Konzept erarbeitet: Die Stände stehen dichter und geordneter. Am südlichen Ende des Platzes wurden in einer Linie die Essstände aufgereiht. Im Südwesten des Platzes wurden die Obst- und Gemüsestände, die an allen Wochentagen geöffnet haben platziert. "Es wird aber keine feste Buden geben", sagt Jürgen Weich, einer von drei Marktsprechern.

Einen Viktualienmarkt wird es demnach in Nürnberg nicht geben. Weichs Familie betreibt seit 1971 eine Obst- und Gemüsestand auf dem Hauptmarkt. Dass die Stände über Nacht stehenbleiben dürfen, war schon lange ein Wunsch der Betreiber, denn Auf - und Abbau kosten Zeit und Geld. Bei Großereignissen, an Sonn- und Feiertagen müssen die Stände aber abgebaut werden.

Im Westteil des Hauptmarkts stehen Verkaufsstände, die nicht täglich kommen. In der Mitte des Markts ist eine freie Fläche, die mit Stühlen und Tischen ein neuen Aufenthaltsbereich werden soll, entstanden. Wie die Möblierung, die von den Marktbeschickern betreut werden soll, aussieht und wann sie kommt, sei noch offen, so Beeck. Es stehe aber fest, dass es auf dieser Fläche keinen Konsumzwang geben werde "Von diesem Aufenthaltsbereiche werden alle Händler profitieren", ist sich Andreas Kresser, dessen Familie seit 1972 Blumen auf dem Hauptmarkt verkauft und der auch ein Marktsprecher ist, sicher.

Die Vorteile der neuen Anordnung seien schon jetzt offenkundig, meint Wirtschaftsreferent Michael Fraas, der für das Marktamt zuständig ist: "Der Markt ist übersichtlicher. Frauenkirche und schöner Brunnen kommen besser zur Geltung." Im Umfeld des Schönen Brunnens ist eine Aktionsfläche entstanden, die für kleinere Verkaufsaktionen vorgesehen ist. Bislang, so die Marktsprecher, seien die 46 Betreiber der Markstände mit den Änderungen zufrieden. Demnächst soll es auch noch eine Gestaltungssatzung geben, wie die Staände auszusehen habe. "Die Kosten müssen aber wirtschaftlich vertretbar sein", so Fraas. Die Marktstände, die täglich ihre Waren anbieten, müssen von 9 bis 18 Uhr geöffnet haben. Sie können aber auch von 7 bis 20 Uhr offen haben.

