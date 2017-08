Neues Leben in alten Hallen: Die Kongresshalle

Vom nationalsozialistischen Monumentalbau zu einem Ort der Kultur - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Die Kongresshalle sollte den Herrschaftsanspruch der Nazis untermauern, heute wird sie von rund 100 Mietern genutzt. Darunter die Nürnberger Symphoniker, verschiedene Einrichtungen der Stadt und zahlreichen Vereinen.

Dutzende rote Tonnen für Rock im Park, in Einzelteile zerlegte Holzbuden für den Christkindlesmarkt, sogar ein Trabbi: Sie alle lagern heute in der Kongresshalle. An einem Ort, an dem Hitler jedes Jahr während der Reichsparteitage den Kongress abhalten wollte.