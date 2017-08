Zum Knutschen! Jeden Tag werden in Nürnberg Babys geboren. Ein paar der putzigen Neuankömmlinge haben wir in unserer Galerie für Sie gesammelt.

SEK-Einsatz am Freitagnachmittag in Nürnberg: Nachdem mehrere Schüsse zu hören waren, verschanzten sich mehrere Männer in einer Asylunterkunft in Langwasser. Spezialkräfte der Polizei stürmten das Haus und nahm drei Menschen fest.