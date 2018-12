Sie sollten dem gewaltigen, denkmalgeschützten Justizpalast einen würdigen Nachbarn zur Seite stellen - das war die Aufgabe der Architekten, die das neue Strafjustizzentrum an der Fürther Straße entworfen haben. Und es kommt auch auf die inneren Werte an: Öffentliche Bereiche und hochsensible Zonen liegen quasi nebeneinander – während Hunderte von Mitarbeitern, Besuchern, Anwälten, Zeugen und Rechtsrat suchenden Bürgern ab Herbst 2019 im neuen Strafjustizzentrum ein und aus gehen werden, braucht es auch besonders gesicherte Bereiche, in denen Verdächtige untergebracht werden. Spätestens im Herbst 2019 soll der Neubau mit einer Nutzfläche von 3550 Quadratmetern die Raumnöte des Justizpalastes lindern. © Stefan Hippel