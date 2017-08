Neues Stück Radweg verzögert sich bis zum Herbst

NÜRNBERG - Nicht im Sommer, sondern erst ab Oktober will die Stadt das neue Stück Radweg zwischen Rathenauplatz und Ludwig-Feuerbach-Straße bauen. Grund für die Verspätung sind die drohenden Mehrkosten und die Baustelle am Bahnhofsvorplatz.

Als Gefahrenherd für Radfahrer gilt die Bayreuther Straße, die am Rathenauplatz beginnt — und dort endet bisher der Radweg. Das soll sich nun im Herbst ändern: Ab Oktober will die Stadt zumindest bis zur Einmündung der Ludwig-Feuerbach-Straße einen Radstreifen bauen. © Günter Distler



Als im März der Verkehrsausschuss das Radwege-Programm für 2017 beschloss, war ausgemacht, dass der seit Jahren angemahnte Lückenschluss in der Bayreuther Straße im Sommer 2017 erfolgen soll. Doch daraus wird nichts, wie Marco Daume, Werkleiter beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör), und Verkehrsplanungsamtschef Frank Jülich bestätigen. Zwei Gründe haben das Projekt in Verzug gebracht, laut Stadtverwaltung soll es nun im Oktober losgehen.

Als ersten Grund nennt Daume den laufenden Umbau am Bahnhofsvorplatz. Eine weitere Baumaßnahme nördlich des Rathenauplatzes hätte zu weiteren verkehrlichen Einschränkungen geführt "und parallel weitere Belastungen des Verkehrs am Altstadtring" bewirkt. "Dies wurde kritisch gesehen", betont Daume. Eine Ausführung im Oktober sei "unkritischer, da der Verkehr am Bahnhofsvorplatz dann in der letzten Bauphase schon wieder ungehinderter fließen kann".

Punkt zwei waren die Erfahrungen mit den ersten Ausschreibungen des Radwege-Projekts, das mit 379 000 Euro veranschlagt wurde. "Gespräche mit Baufirmen haben gezeigt, dass derzeit nur geringe bis keine Kapazitäten bei den Firmen aufgrund vieler Tiefbauaufträge vorhanden sind. Demzufolge werden keine Angebote abgegeben oder nur mit sehr hohen Preisen belegt. Zu solchen Konditionen können keine Aufträge erteilt werden."

Daume hofft nun, dass es im Herbst wieder "mehr freie Kontingente" geben wird und "insgesamt wirtschaftlichere Angebote" von den Baufirmen In Rücksprache mit dem Verkehrsplanungsamt hat Sör inzwischen aber grünes Licht für einen höheren finanziellen Spielraum bekommen. Behördenchef Frank Jülich hat "schweren Herzens" zugestimmt, dass mehr Geld aus dem Radwege-Etat der Stadt abgeschöpft werden darf. Er spricht von einer "entscheidenden und wichtigen Maßnahme", die "möglichst schnell" realisiert werden soll. Er geht jedenfalls davon aus, dass im Oktober der 1,75 Meter breite Radstreifen bis zur Ludwig-Feuerbach-Straße gebaut wird und noch vor der Winterpause fertig wird.

Die Verkehrsplaner feilen derweil schon am Radwege-Bauprogramm für die nächsten Jahre. 2018 sind der Lückenschluss in der Ansbacher Straße und vor dem Steiner Schloss sowie neue Radstreifen in der östlichen Gebersdorfer Straße geplant. Für die Jahre 2019 bis 2021 laufen im Rathaus Gespräche über Extragelder für vorgezogene Einzelprojekte. Eines davon betrifft die Maximilianstraße ab der Fürther Straße, das laut Jülich um die vier Millionen Euro kosten dürfte. Hier wird die Politik im Herbst gefordert sein, die Weichen für eine fahrradfreundliche-(re) Stadt zu stellen.

