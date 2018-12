Neues vom Fiskus: Das ändert sich 2019 für Arbeitnehmer

Steuerzahler müssen sich ab 1. Januar auf Neuregelungen einstellen - vor 0 Minuten

NÜRNBERG - Neues Jahr, neue Regeln: Ab 1. Januar 2019 treten für Arbeitnehmer und Versicherte neue Gesetze in Kraft. So gibt es höhere Freibeträge und neue Regelungen für die Rente. Auch die Deadline für die Abgabe der Steuererklärung wurde verschoben. Hier kommen alle Änderungen auf einem Blick!

2019 steht in den Startlöchern und bringt im Steuerrecht wieder einige Veränderungen mit sich. Was das für Arbeitnehmer und Rentnet bedeutet - die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen klärt in einem kleinen Streifzug auf.