Neuheit in Nürnberg: Brauerei bietet Craft-Beer-Yoga an

Flasche wird in die Übungen integriert - Bewusstes Trinken im Vordergrund - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bier und Sport - passt das zusammen? Ein Brauer aus dem Nürnberger Norden und eine Personaltrainerin aus Fürth finden: Ja! Sie bieten den ersten Craft-Beer-Yoga-Kurs der Stadt an. Wir waren beim Auftakttermin dabei.

Hoch die Flasche! Kerstin Gnodtke macht die Übungen vor und die Kursteilnehmer versuchen, ihr nachzueifern. Was bei diesem "Bier-Sitz" kein Problem ist. © orcabrau



Hoch die Flasche! Kerstin Gnodtke macht die Übungen vor und die Kursteilnehmer versuchen, ihr nachzueifern. Was bei diesem "Bier-Sitz" kein Problem ist. Foto: orcabrau



"Und jetzt versucht mal, eure Flasche zu erreichen", ruft Kerstin Gnodtke ihren Yoga-Schülern zu - wohl wissentlich, dass es bei dem ein oder anderen Teilnehmer angesichts verkürzter Ischiocrual-Muskulatur beim Versuch bleiben dürfte. Dehnschmerz durchfährt die hinteren Oberschenkel, als die rund 20 wagemutigen Pioniere von Nürnbergs erstem Craft-Beer-Yoga-Kurs in einer breiten Grätschposition auf ihrer Fitnessmatte stehen, die Flasche Bier rechts neben ihrem rechten Fuß. So nah und doch so fern.

Die Personaltrainerin und der Bierbrauer. © privat



Die Personaltrainerin und der Bierbrauer. Foto: privat



Immerhin: Die Motivation für die unbequeme Bewegung könnte kaum größer sein, lockt doch allen, die sich entsprechend verbiegen können, direkt eine kühle Belohnung. Und genau das ist auch das Konzept dieser neuen Trainingsform, die Yoga und Craft Beer miteinander verbindet - zumindest ein Teil davon. Für Felix vom Endt, den Inhaber des erst vor wenigen Wochen ein Jahr jung gewordenen Bierherstellers Orca Brau im Nürnberger Norden, steht das Bewusstsein im Vordergrund: "Craft Beer sollte man bewusst genießen und nicht einfach in sich hineinschütten. Und Yoga bedeutet, in sich zu gehen. Daher passt das gut zusammen."

Inspirieren lassen hat sich vom Endt in den sozialen Medien. "In den USA gibt's das schon länger, da ist Craft Beer ohnehin wahnsinnig populär. Ich find das immer faszinierend, wie da 30 oder 40 Leute in einer Brauerei ihre Übungen machen und dabei eben ein Bier trinken."

Über Kontakte ist der experimentierfreudige Unternehmer dann auf Kerstin Gnodtke gestoßen, eine Personaltrainerin aus Fürth, die sofort begeistert war. Einen erfolgreichen Probelauf beim Schwarzmarkt im Nürnberger Parks später stand der Entschluss: Es muss eine Reihe her, vier Termine, jeweils Freitagabends in der Brauerei.

Bis zum 4. Mai können sich Interessierte im Craft-Beer-Yoga ausprobieren. Die Teilnahme an einem Termin kostet 16 Euro, ein Bier aus dem Angebot von Orca Brau ist inklusive. Gnodtke selbst trinkt natürlich auch mit, sie hat sich vor Trainingsbeginn das "Jingle Mingle", ein Apfel-Zimt-Cider-Ale, rausgesucht.

Die Personaltrainiern bindet die Flasche Bier nicht nur in nahezu jede Übung mit ein, für sie hat das Getränk noch eine weitere Funktion: "Es hilft, Leute für den Sport zu begeistern, die sich sonst vielleicht nicht trauen würden."

So wie den Autor dieses Artikels beispielsweise - oder den Brauerei-Inhaber höchstpersönlich, der bisher wenig mit Yoga am Hut hatte. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Normalerweise schwitze ich hier in der Halle nur beim Bierbrauen - heute habe ich beim Biertrinken geschwitzt."