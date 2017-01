Neujahrsempfang in Nürnberg: Maly hat Angst vor Angst

NÜRNBERG - Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) hat beim Neujahrsempfang der Stadt davor gewarnt, dass Angst vor Terror und gesellschaftlichen Veränderungen die Oberhand gewinnt. Die Politik müsse darauf mit Angeboten "zu Identität und Identifikation" antworten.

„Wir Politiker mit unseren Parteien haben Angst vor der Angst der Menschen.“, sagt Oberbürgermeister Maly. Foto: Eduard Weigert



Obwohl man gewusst habe, dass Deutschland im Fokus der IS-Terroristen sei, "erschüttert uns das, was in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt passiert ist, nochmals in neuer Dimension", sagt Maly im Messezentrum; an seiner Seite die Bürgermeister Christian Vogel (SPD) und Klemens Gsell (CSU). "Angela Merkel hat öffentlich die uns alle bewegende Frage formuliert: Was sind das bloß für Menschen, was geht in ihren Köpfen vor? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht", fährt er fort. Die Wahrheit sei: "Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, und Terrorismus dieser Art wird nie komplett zu verhindern sein."

Maly befasst sich in seiner Rede eine ganze Weile mit dem Thema Angst. Er glaubt, dass hinter der Terrorangst viel mehr steckt und zitiert den Soziologen Heinz Bude. "Die Angst vor einem terroristischen Angriff aus heiterem Himmel verbindet sich mit Ängsten, die mit grundlegenden Veränderungen unserer Gesellschaft zu tun haben. Wir kommen aus einer Gesellschaft der Versprechen und befinden uns in einer Gesellschaft der Drohungen." Was das konkret heißt? Für die Jüngeren sei es schwieriger geworden, den Sozialstatus der Eltern zu halten. Dazu kämen Ängste vor Umweltzerstörung, vor politischen Konflikten.

Auch die Politik ist nicht angstfrei. "Wir Politiker mit unseren Parteien haben Angst vor der Angst der Menschen." Weil Politiker oft erleben, dass sie selbst mit guten Argumenten nicht gegen die Angst vor Terror, gegen die Angst vor den Flüchtlingen oder den Fremden ankommen, wie der Oberbürgermeister bedauert. "Andererseits gibt es zum 'guten Argument' keine Alternative."

Nürnberg ist kein "Spiegelei" mehr, sagt Maly

Was also tun gegen die Angst? Die Politik müsse der Gesellschaft Angebote zur Identifikation machen. Rechtspopulisten setzen genau da an mit ihren "Wir sind das Volk"-Parolen. Doch Rechtspopulisten versprächen die Rückverwandlung einer Stadt vom "Rührei" zum "Spiegelei"; Wie bitte? "Ein schräges Beispiel", wie Maly einräumt. Was er damit meint? Die gute alte Stadt habe einem Spiegelei geglichen, in der Mitte Dotter, also das Zentrum, außen herum das Eiweiß: "Industriegürtel, Wohnviertel, eine klare Ordnung". Doch die Stadt, wie sie sich heute zusammensetze, gleiche einem Rührei, einer Mischung.

OB Maly hält den Zweiflern entgegen, dass die "Zukunftsbedingungen in diesem Land so schlecht nicht sind". Und es habe immer wieder solche Phasen der Selbstvergewisserung gegeben. Die Bewerbung Nürnbergs für den Titel der Kulturhauptstadt 2025 begreift er übrigens als Weg eben jener Selbstvergewisserung, als "großes Stadtentwicklungsprojekt".

Malys Rede endet mit dem Appell, mit "Haltung" und "lachendem Mut" ins neue Jahr zu starten. Worte, die er sich von der Autorin Carolin Emcke geliehen hat.

