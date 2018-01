Neujahrsempfang: Maly warnt vor sozialer Spaltung

NÜRNBERG - Ulrich Maly warnt vor einer wachsenden sozialen Ungleichheit in der Bundesrepublik. Auch wenn Deutschland so gut dastehe wie seit Jahrzehnten nicht mehr, würden viele Menschen die "zunehmende Ungleichheit spüren und missbilligen".

Rund 1400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport konnte Oberbürgermeister Ulrich Maly im Nürnberger Messezentrum in Empfang nehmen. © Roland Fengler



"Da bilden sich bei den Menschen Gegensatzpaare in den Köpfen, die Ungerechtigkeitsgefühl, Missbehagen, Angst oder Wut auslösen, obwohl der individuelle Lebensstandard ganz gut sein mag: Kinderarmut versus Milliarden für die Bankenrettung, marode Schulen versus Milliarden schwere Steuervermeidung, siehe Panama-oder Paradise-Papers", sagte Maly beim Neujahrsempfang der Stadt Nürnberg vor 1400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Sport im Messezentrum.

Der Sozialdemokrat zitierte in seiner sehr nachdenklichen – und nicht so optimistisch gestimmten Rede wie sonst üblich – die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Sie sieht schon auch einen weltweiten Aufschwung. Doch "wenn große Teile der Bevölkerung nicht in den Genuss der Früchte des Wirtschaftswachstums kommen, zugleich aber durch Importkonkurrenz und technischen Wandel ihre Arbeitsplätze bedroht sehen, dann befürworten sie eine Politik der Abschottung, die Barrieren für Einwanderung und Einfuhren erhöhe", mahnt die Französin.

"Verunsicherung, Missbehagen und Verlustängste"

Das Phänomen der Ungleichheit müsse die Regierungen beunruhigen, denn Ungleichheit schade dem sozialen Zusammenhalt und begünstige politische Polarisierung. Ihn persönlich, so betonte OB Maly, beunruhige die politische Polarisierung auch.

Der Sozialdemokrat verwies auf die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik, die auch von den unterschiedlichsten Instituten bestätigt werde. Doch er berief sich auch auf eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung. Danach sei nur ein sehr kleiner Teil der Befragten der Meinung, dass es in Deutschland bei der Verteilung der gesellschaftlichen Güter gerecht zugehe. Er beobachtet bei vielen Menschen eine "Verunsicherung, Missbehagen und Verlustängste" und eine "Sehnsucht nach Einfachheit, Überschaubarkeit und Kontrolle".

Der Oberbürgermeister schlug da in seiner Rede auch den Bogen nach Nürnberg. Ein drängendes Thema sei die Armutsbekämpfung. Auch wenn die Frankenmetropole bei der Arbeitslosigkeit im Vergleich der 20 größten Städte mit einer Quote von 5,5 Prozent sehr gut dastehe, ginge es dennoch um 15.842 Menschen. Ihre Familien hinzugerechnet, stünden dahinter 30.000 bis 40.000 Schicksale.

Zum Umgang mit dem Unbehagen der Menschen empfahl Maly ein Rezept des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt. "Wo immer wir Angst begegnen, da müssen wir sie ernst nehmen. Sie kann eingebildet sei oder eingeredet sein. Wir müssen sie verstehen und sie entkräften; oder wir müssen Abhilfe schaffen."

