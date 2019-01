Neuselsbrunner Hochhäuser: Vonovia wendet sich an Eigentümer

NÜRNBERG - Die Vonovia Immobilien Treuhand wendet sich in einem Schreiben nochmals an die Neuselsbrunner Eigentümer und versucht, die Wogen zu glätten. In dem Brief rückt auch einer der Rechtsanwälte in den Fokus.

Nachdem die Fassaden der Wohnungen vieler Menschen wegen der Brandgefahr erneuert wurden, müssen die Anwohner nun mit Missständen und geschätzten Kosten in Höhe von 50.000 Euro pro Partei leben. © Stefan Hippel



"Wir wissen, dass Sie alle sich infolge der notwendig gewordenen Maßnahmen – insbesondere durch die kurzfristige Entfernung der Fassadendämmung – in einer äußerst schwierigen und angespannten Lage befinden" – so beginnt das Schreiben, das die Neuselsbrunner Eigentümer heute in ihren Briefkästen haben. Die Hausverwalterin Vonovia Immobilien Treuhand (VIT) betont darin einmal mehr, dass "sich zahlreiche Sachverständige und die Feuerwehr einig sind, dass die Fassadendämmung eine Gefahr für Leib und Leben aller Bewohner darstellte".

Ein weiterer Grund für das Schreiben ist aber wohl nicht zuletzt, dass sich die finanzielle Lage der Eigentümergemeinschaft weiter verschärft, weil viele Bewohner die Hausgeldzahlungen eingestellt haben. "Aktuell müssen etwa die Handwerker davon ausgehen, dass ihre Rechnungen möglicherweise nicht beglichen werden.

Vor diesem Hintergrund wird es zunehmend schwierig, neue Aufträge zu erteilen", heißt es in dem Brief. Dabei sei jetzt das Wichtigste, dass die Häuser so schnell wie möglich eine neue Dämmung erhalten. Man habe ein Planungsbüro beauftragt und vor wenigen Tagen die Bauanträge bei der Bauordnungsbehörde eingereicht.

Darf Anwalt Mandanten vertreten?

Dem Brief beigelegt sind diverse Kopien, unter anderem ein Brandschutzgutachten und eine Gefahreneinschätzung des Sachverständigen Thomas Herbert, der nochmals erläutert, warum der sofortige Rückbau der Fassaden notwendig gewesen war.

Angehängt ist außerdem ein Schreiben der Anwaltskanzlei WIR, die die VIT vertritt. Die Anwälte äußern darin unter anderem Zweifel an einem der Rechtsanwälte, der 253 Eigentümer vertritt. Dieser besäße eigentlich ein sogenanntes zivilrechtliches Vertretungsverbot. Er dürfe somit derzeit keine zivilrechtlichen Interessen von Mandanten wahrnehmen.

Auf Anfrage bestätigte die Rechtsanwaltskammer, dass überprüft werde, ob der Rechtsanwalt gegen das tatsächlich bestehende Vertretungsverbot allein dadurch verstößt, dass er öffentlich – etwa in den Medien – als Anwalt der Neuselsbrunner auftritt. Offizielle Schreiben der Kanzlei trugen stets die Unterschrift eines anderen Anwalts. Der Redaktion lag bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme der Kanzlei hierzu vor.

Stefanie Taube