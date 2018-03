Nicht nur Waffen und Gewehre: Die IWA in Nürnberg

NÜRNBERG - Am Freitag begann in Nürnberg die Waffenmesse IWA Outdoor Classics. Zwar sind deutsche Waffen auf dem Weltmarkt noch immer sehr beliebt, schon seit 2015 stieg der Produktionsumfang jedoch nicht mehr. Das habe laut dem Waffenhersteller-Verband mehrere Gründe.

Das internationale Geschäft mit deutschen Jagd- und Sportwaffen erreichte in den vergangenen Jahren eine Grenze. Zum Start der Waffenmesse IWA in Nürnberg gab der Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM) Einblicke bezüglich des stagnierenden Produktionsumfangs. © Distler



Das Geschäft der deutschen Hersteller von Jagd- und Sportwaffen hat auch im vergangenen Jahr stagniert. 2017 seien voraussichtlich Jagd- und Sportwaffen sowie Waffenteile im Wert von etwa 185 Millionen Euro produziert worden, teilte der Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM) am Freitag zum Beginn der Fachmesse IWA Outdoor Classics in Nürnberg mit. Dies entspreche dem Wert der Jahre 2015 und 2016.

"In den letzten Jahren musste die deutsche Jagd- und Sportwaffenbranche aufgrund des Waffen-Embargos gegenüber Russland einen erheblichen Rückgang der Außenhandelswerte verzeichnen", sagte Geschäftsführer Klaus Gotzen. Deutsche Waffen seien in Russland etabliert gewesen. Daher treffe der Einbruch die Branche hart. Wegen des Konflikts in der Ukraine hatte die EU 2014 Sanktionen gegen Russland verhängt - auch der Export von Jagd- und Sportwaffenwurde weitgehend untersagt.

Der Einbruch in Russland habe nur bedingt durch die guten Geschäfte in den USA kompensiert werden können, sagte Gotzen. Da sich nun abzeichne, dass auch das US-Geschäft zurückgehe, seien die Erwartungen für 2018 "eher gedämpft". Nachdem ein 19-Jähriger Mitte Februar an einer High School in Florida mit einem Sturmgewehr 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen hatte, ist in den USA eine Debatte über ein schärferes Waffenrecht entbrannt.

Der größte Teil der deutschen Jagd- und Sportwaffen wird exportiert - insbesondere in die USA, aber auch nach Frankreich, Italien, Belgien, Spanien und Skandinavien. Hier gebe es vor allem viele Jäger, sagte Gotzen. In Deutschland sei der Anteil der Sportschützen dagegen höher. Im JSM sind mehr als 40 deutsche Hersteller mit industrieller Fertigung organisiert.

dpa