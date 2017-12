Nie war der Christkindlesmarkt kürzer als in diesem Jahr

NÜRNBERG - Weniger geht nicht: Der Christkindlesmarkt dauert heuer genau 257 Stunden. Das sind exakt 66 Stunden weniger als im vergangenen Jahr. Der Grund: die Tradition. Was Händler und Besucher dazu sagen.

Wie hart trifft es die Marktleute, dass der Christkindlesmarkt heuer so extrem kurz ist? Foto: Roland Fengler



Für den Christkindlesmarkt gibt es zwei eiserne Regeln. Erstens: Der Markt wird am Freitag vor dem ersten Advent eröffnet. Punkt. Fällt der erste Advent auf ein spätes Datum, dann dauert der Markt eben nicht so lang. Zweitens: An Heiligabend um 14 Uhr ist Schluss.

"Die Frage, ob der Markt nicht vielleicht doch länger dauern sollte, taucht immer wieder auf", sagt Christine Beeck. Die Leiterin des Marktamtes sitzt mit am Runden Tisch, an dem im Frühjahr Vertreter der Stadt zusammen mit den Verbänden der Schausteller und der Marktkaufleute besprechen, wie der Christkindlesmarkt künftig noch schöner werden könnte. Aber: In der Vergangenheit hat man sich dann doch immer wieder dagegen entschieden, die Stadt aus Holz und Tuch ein paar Tage länger zu öffnen.

Einer der Gründe: "Es ist einfach in den Köpfen der Menschen drin, dass der Markt traditionell am Freitag vor dem ersten Advent eröffnet wird", so Beeck. Sie glaubt, dass das für die Besucher auch kein großes Problem sei. Fällt der Markt in einem Jahr nämlich besonders lang aus, dann sei oft der Gedanke präsent, dass man ja noch lange Zeit habe, um über den Markt zu schlendern. Ist nicht so viel Zeit, schiebt man sein Vorhaben weniger auf.

Diese Einschätzung scheint richtig: Keiner der von der NZ befragten Besucher hatte an der kurzen Marktzeit etwas auszusetzen. Beeck ist aber auch sicher: "Einen Besucherrekord werden wir bei der Kürze heuer nicht aufstellen."

Wie hart trifft es die Marktleute, dass der Markt heuer so extrem kurz ist? Georg Bernhard muss es wissen. Er ist Vorsitzender des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute. "Das ist halt Tradition", sagt er. Außerdem: In den kommenden Jahren dauert der Markt wieder länger. "Das ergibt dann einen Mittelwert", sagt Bernhard. Und mit dem könne man leben, man müsse sich nur darauf einstellen. "Aber die Leute wissen ja, dass sie heuer weniger Umsatz machen als im vergangenen Jahr", sagt er. Das werde schon vorab mit einkalkuliert und es werde eben weniger Ware für den Christkindlesmarkt bereitgehalten.

Außerdem: Die Standgebühren berechnen sich nach Markttagen, sind heuer also auch niedriger als im vergangenen Jahr.

Julia Vogl