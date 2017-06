NN-Newsletter: Die "Außenstelle" in München

NÜRNBERG - Jeden Freitag informieren die NN-Chefredakteure Leserinnen und Leser im Newsletter per Mail über Interna der Redaktion. Aktuell geht es um die "Außenstelle" der Nürnberger Nachrichten in München.

Die Chefredakteure der Nürnberger Nachrichten: Alexander Jungkunz (links) und Michael Husarek. © Stefan Hippel



Roland Englisch berichtet für die Nürnberger Nachrichten direkt aus München. Mit oberflächlichen Betrachtungen aus der Landeshauptstadt begnügt sich der Redakteur nicht. Seine Tätigkeit beschreibt er so: "Ich kann mir kaum etwas Spannenderes vorstellen als meinen Job in München." Warum das so ist, verrät er im neuen Chefredaktions-Newsletter.

