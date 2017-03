NN-Newsletter: Qualitätsjournalismus von der Agentur

Nürnberger Nachrichten geben Einblicke in ihre Arbeit - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Woher kommen eigentlich die Nachrichten, die wir veröffentlichen? In diesem Newsletter geht es darum, welche Quellen wir nutzen - und die Arbeit der Deutschen Presse-Agentur dpa als weltweit vernetzter Nachrichten-Lieferant.

Die Chefredakteure der Nürnberger Nachrichten: Alexander Jungkunz (links) und Michael Husarek. © Stefan Hippel



Über die Arbeit der Deutschen Presse-Agentur dpa informiert Alexander Jungkunz, der gerade an der Chefredakteurs-Konferenz von dpa in Berlin teilnahm. Wie arbeitet diese Agentur? Keineswegs staatsnah oder gar regierungsgesteuert, wie es diverse Verschwörungstheorien im Netz behaupten. Das ist schon deshalb ausgeschlossen, weil die dpa eine Art Medien-Genossenschaft ist: Sie wurde gegründet von den deutschen Verlagshäusern und Rundfunkanstalten, um für diese Medien Nachrichten zu recherchieren und zu liefern. Die Medienhäuser finanzieren die dpa auch: Am meisten zahlt die ARD, unser Verlag zahlt monatlich eine stattliche fünfstellige Summe für die Dienstleistungen der Agentur.