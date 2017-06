NN-Newsletter: Redakteure hautnah an Gewalt-Eskalation

Chefredakteure informieren wöchentlich über Abläufe im Haus - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Jeden Freitag informieren die NN-Chefredakteure Leserinnen und Leser im Newsletter per Mail über Interna der Redaktion. Aktuell geht es um unsere Berichterstattung rund um die versuchte Abschiebung eines 21-jährigen Afghanen an einer Nürnberger Berufsschule.

Die Chefredakteure der Nürnberger Nachrichten: Alexander Jungkunz (links) und Michael Husarek. © Stefan Hippel



Die Chefredakteure der Nürnberger Nachrichten: Alexander Jungkunz (links) und Michael Husarek. Foto: Stefan Hippel



So aufgewühlt kamen Kollegen selten zurück von einem Termin: Michael Matejka, Chef der NN-Bildredaktion, und die Redakteurin Johanna Husarek waren früher als die meisten anderen Medien vor Ort bei der versuchten Abschiebung des 21-jährigen Afghanen Asef N. vor einer Nürnberger Berufsschule.

Sie erlebten die Eskalation der Gewalt hautnah mit. Johanna Husarek kommentierte das, was sie da gesehen hatte, dann in einem sehr emotionalen Video-Kommentar, der - wie jeder Kommentar " zur Debatte anregen sollte. Und das tat dieses Video sehr heftig: Die Kollegin erhielt massenweise Mails.

Auch Hass-Botschaften

Sie beschreibt das Echo auf ihren Kommentar so: "Noch immer provoziert das Thema zig Reaktionen, von rückenstärkenden Worten bis hin zu Hass-Botschaften an meine Adresse. Das Thema polarisiert wie kaum ein anderes. In Links und Rechts, in Schwarz und Grau, in 'Gutmenschen' und Hardliner. Jeder hat dabei seine eigene Wahrheit. Schön wäre es jetzt zu sehen, wenn die Auseinandersetzung darüber bestenfalls zu einer gesellschaftlichen Diskussion führt statt im bloßen Meinungsstreit zu stagnieren."

Jeden Freitag informieren die NN-Chefredakteure interessierte Leserinnen und Leser im kostenlosen Newsletter per Mail über Neues aus der Redaktion.

Den kostenlosen Newsletter der Chefredaktion können Sie hier abonnieren: Einfach das Formular ausfüllen (grau markierte Fläche) und abschicken. Dann erhalten Sie jeden Freitag in aller Frühe die neueste Rundmail.