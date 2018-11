NN & NZ: Warnstreiks beeinträchtigen Zeitungsproduktion

Die Gewerkschaft ver.di rief angesichts des Tarifkonflikts dazu auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Warnstreiks in der Druckindustrie haben auch die Produktion der Freitagsausgabe der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung beeinträchtigt.

Heute kommt es in den Ausgaben der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung streikbedingt zu einem veränderten Erscheinungsbild. Foto: Klaus Lehnberger



Die Gewerkschaft ver.di rief angesichts des Tarifkonflikts um höhere Löhne zu Arbeitsniederlegungen in der bayerischen Druckindustrie auf. Betroffen war davon erneut der Verlag Nürnberger Presse, in dem die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung erscheint. Zahlreiche gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte im Bereich Druck legten für 24 Stunden die Arbeit nieder. Das führt in manchen Lokalteilen zwangsweise zu einem veränderten Erscheinungsbild: Einige Redaktionen mussten die Produktion mit benachbarten Lokalteilen zusammenlegen, um so den Druck auch mit deutlich reduzierter Belegschaft zu ermöglichen.

Auch bei der Beilage von Prospekten kam es zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen bei der Zustellung sind möglich. Der Verlag bedauert diese Folgen des Arbeitskampfes. Als Extra-Service schaltet der Verlag für heute das E-Paper für alle Nutzer kostenlos frei. Es ist abrufbar unter www.nordbayern.de/abo/digitalabo-apps/login – Die Kunden müssen sich einmalig registrieren und haben dann auf alle Lokalausgaben Zugriff. Die abonnierte Ausgabe kann über "Kiosk" ausgewählt werden.

