NN-Talk mit Zauberer Fraps: "Viel mit richtigem Timing zu tun"

"Zu jeder guten Zaubershow gehört eine gute, logische, glaubhafte Geschichte" - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Wie schaffen es Zauberkünstler, Unmögliches scheinbar Wirklichkeit werden zu lassen? Einer, der sich auskennt mit trickreichen Täuschungen und Illusionen der besonderen Art, ist der Zauberkünstler Thomas Fraps. Zum Auftakt einer Kooperationsreihe mit Kortizes kommt der Münchner ins Nürnberger Planetarium.

Thomas Fraps gehört zu den besten Zaubrern Deutschlands. © Gerald F. Huber



Herr Fraps, Sie sind studierter Physiker, leben aber seit fast 25 Jahren vom Zaubern. Wie kommt man zu solch einem zauberhaften Beruf?

Thomas Fraps: Schuld sind letztlich das Filmduo Bud Spencer, Terrence Hill und mein Vater. In einem Kinofilm sah ich als Junge einen Kartentrick, den ich nachmachen wollte. Mein Vater, der mich dabei beobachtete, zeigte mir spontan den einzigen Kartentrick, den er beherrschte. Dieser sah so virtuos aus und beeindruckte mich derart, dass ich das auch können wollte. Und dann habe ich geübt, geübt und noch einmal geübt.

Einfach nur Üben reicht vermutlich nicht. Was braucht es noch, um trickreich täuschen zu können?

Fraps: Zaubern hat viel mit dem richtigen Timing zu tun, mit der Sprache und mit der Art der Präsentation.

Was macht eine Zaubershow zu einer guten?

Fraps: Zu jeder guten Zaubershow gehört eine gute, logische, glaubhafte Geschichte, in die die Tricks geschickt verpackt werden. Schließlich braucht es ein gutes Ablenkungsmanöver, um den Zuschauer zumindest einige Sekunden lang in die Lage zu versetzen, dass sich der Widerspruch zwischen Wahrnehmung und Wissen wie Zauberei anfühlt.

Der NN-Talk zum Thema "Der Reiz des Unmöglichen" beginnt am Dienstag, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Planetarium Nürnberg (Am Plärrer 41, Einlass ab 18.30 Uhr). Es moderiert NN–Redakteur Kurt Heidingsfelder. Karten für 7,50 Euro und für ZAC-Karteninhaber für 5 Euro gibt es unter anderem in allen Geschäftsstellen des Verlages Nürnberger Presse und hier.

Kirsten Waltert