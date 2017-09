NN-Talk nach der Wahl: Über die Zukunft des Landes

Historiker Gregor Schöllgen und OB Ulrich Maly liefern Ausblicke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wie geht es weiter nach der Bundestagswahl? Beim NN-Talk liefern Nürnbergs OB Ulrich Maly und der renommierte Historiker Gregor Schöllgen Ausblicke in Deutschlands Zukunft.

Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (links) und der Historiker Gregor Schöllgen. © Michael Matejka und Stefan Hippel



Könnte spannend werden: Einer der bekanntesten deutschen Geschichtswissenschaftler und einer der erfahrensten Kommunalpolitiker des Landes analysieren, wohin die Bundesrepublik nach der Wahl steuern könnte - beim NN-Talk am Montag, 2. Oktober.

Gregor Schöllgen, 65, ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Erlangen. Er gehört zu den profundesten Kennern der deutschen Außenpolitik; Anfang Oktober erscheint sein Buch "Krieg. 100 Jahre Weltgeschichte" - auch eine Art Bilanz seiner Arbeit: Im Herbst wird Schöllgen in Erlangen emeritiert, beendet also seine Uni-Tätigkeit.

Schreiben wird der umtriebige Publizist aber nach wie vor - bekannt wurde er vor allem durch eine Willy-Brandt-Biografie und ein umfangreiches Porträt von Gerhard Schröder, aber auch durch die nicht unumstrittene Aufarbeitung von Firmen-Geschichten durch das von ihm ins Leben gerufene "Zentrum für angewandte Geschichte" in Erlangen. Schöllgen unterrichtet angehende Diplomaten und schreibt für verschiedene Zeitungen.

Ulrich Maly, 57, hat sich als Nürnberger Oberbürgermeister immer wieder auch zu aktuellen tagespolitischen Themen geäußert. Vor allem bei den zentralen Themen Zuwanderung und Integration von Migranten bringt er seine kommunalpolitischen Erfahrungen ein, warnt einerseits vor einer Überforderung der Städte und mahnt andererseits zum gelassenen, pragmatischen Umgang mit einem Thema, das viele andere eher emotional anpacken.

"Wir schaffen das" - diesen berümten Satz von Angela Merkel dürfte der Sozialdemokrat Maly unterschreiben, aber auch darauf drängen, dass zu klären ist, wie wir "das" (also die Integration) denn genau schaffen und was dafür konkret zu tun ist.

Wenn diese beiden Experten acht Tage nach der Wahl aufeinandertreffen, wird wohl noch nicht feststehen, wer Deutschland in den nächsten vier Jahren regiert. Aber erste Signale dürfte es geben, in welche Richtung die Republik sich bewegt. Die beiden NN-Chefredakteure Michael Husarek und Alexander Jungkunz werden Schöllgen und Maly befragen: Ist das Land gerüstet für die größeren Herausforderungen in Sachen Außenpolitik? Muss es mehr ausgeben für Rüstung, wie manche fordern? Das sind Themen, mit denen sich der Erlanger Historiker bestens auskennt.

Wie kann das offenbar gespaltene Land wieder zusammenfinden, wie geht es um mit all den Aggressionen, nicht nur während des Wahlkampfs? Wie halten es die etablierten Parteien mit einer AfD, die nach dem Wahl-Sonntag mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den Bundestag einzieht, womöglich sogar als drittstärkste Kraft?

Das sind Fragen, die bei Ulrich Maly gut aufgehoben sind. Aber zu Wort kommt selbstverständlich auch das Publikum bei diesem NN-Talk: Fragen von unseren Leserinnen und Lesern sind natürlich willkommen.

Der NN-Talk findet am 2. Oktober um 19.30 Uhr im Marmorsaal des Presseclubs am Gewerbemuseumsplatz 2 statt. Karten zu sieben Euro - mit der ZAC-Karte fünf Euro - gibt es in den Vorverkaufsstellen unserer Zeitung.

nn