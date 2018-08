Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Schicke Gespanne und stolze Rösser beim Pferdetag im Knoblauchsland Der dritte Sonntag im August steht bei vielen der Besucher dick im Kalender: Denn der Pferdetag in Nürnberg-Buch bringt jedes Jahr die geballte Ladung an Pferde-Power: Kutschen, Shows und jede Menge herausgeputzter Rösser verwandeln das Gelände im Knoblauchsland in ein Paradies für Pferdefreunde. Hier sind die Bilder!

Geisterfahrer kollidiert mit Reisebus: Mehrere Verletzte auf A73 Bei einem schweren Unfall auf der A73 sind am Sonntagvormittag in Gibitzenhof mehrere Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein Autofahrer, der mit seinem Wagen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, kollidierte mit einem Reisebus, in dem sich die U16 der SpVgg Greuther Fürth befand.