#NNlabor im Josephs: Wann und wie nutzen wir Medien?

Zukunft des Journalismus als Thema zum mitdiskutieren - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Wann und wie nutzen die Menschen in der Region welche Medien? Nur wenn wir das wissen, können wir auch entsprechende Angebote auf den Markt bringen. Also gehen wir der Frage auf den Grund: im öffentlichen Forschungslabor.

Vom Print zum Digitalen: Das Mediennutzungsverhalten der Menschen verändert sich zusehends. © Illustration: Bronislav Hava, Foto: Fotoalia



Vom Print zum Digitalen: Das Mediennutzungsverhalten der Menschen verändert sich zusehends. Foto: Illustration: Bronislav Hava, Foto: Fotoalia



Im Josephs, dem Innovationslabor des Fraunhofer-Insituts in der Nürnberger Innenstadt, startet am Mittwoch die Themenwelt "MitMachMedien". Drei Monate lang sind auch die Nürnberger Nachrichten und nordbayern.de vor Ort. Wir wollen von den Menschen in der Region wissen: Welche Angebote erwarten Sie von uns neben der Zeitung und den bestehenden Online-Ausgabekanälen? Wie können wir unser Informationsangebot optimieren?

Im Josephs werden seit 2014 mehr oder weniger große Visionen erörtert. So standen bereits die "Interaktion zwischen Mensch und Technik" oder die "Zukunft des Handels" auf der Agenda. Die aktuelle, ab 1. März geöffnete Themenwelt trägt den Titel "MitMachMedien" und geht uns alle an. Der Verlag Nürnberger Presse beteiligt sich mit den Nürnberger Nachrichten und nordbayern.de unter dem Hashtag #NNlabor auf zwei verschiedene Weisen: mit einer Insel, an der Marktforschung betrieben wird, und mit diversen Debatten in der Denkfabrik.

Journalismus ist keine Einbahnstraße mehr

Trotz einschlägiger Studien weiß niemand genau, wie wir in zehn, 20 oder 50 Jahren Informationen austauschen und welche das sein werden. Feststeht: Journalismus ist längst keine Einbahnstraße mehr. Interessierte Bürger aus allen Generationen verfolgen zunehmend kritisch, welche Meldungen wie unters Volk gebracht werden. Deshalb öffnen sich immer mehr klassische Medien einer breiten Debatte über ihre Funktion in der Gesellschaft, ihre ethischen Grundsätze und ihre digitale Zukunft.

Deshalb wollen wir auf der Insel im Josephs die Besucher zu ihrem Mediennutzungsverhalten zwischen Aufstehen und zu Bett gehen befragen. Parallel dazu können ab 7. März auch neue App-Prototypen der NN getestet werden. Grundsätzlich geht es darum, sich bewusst zu machen, wann man welche Medien konsumiert, was man dabei eigentlich erfährt und was einem möglicherweise entgeht.

Zudem wollen wir bei öffentlichen Diskussionsabenden in der Denkfabrik des Josephs kontrovers, aber sachlich diskutieren - über eine Fülle relevanter Themen.

Diskussionsabende im März

Donnerstag, 9. März, 18-20 Uhr Ziemlich beste Freunde – wie nah kommen sich Politiker und Journalisten? vorher ab 17.30 Uhr: Bier-Präsentation der Tucher-Bräu. Öffentliche Veranstaltung, Eintritt frei.

Montag, 13. März, 18-20 Uhr Fake News – gefährden Faschmeldungen unsere Demokratie? Teilnahme mit Anmeldung per Mail an josephs@scs.fraunhofer.de, Eintritt frei.

Dienstag, 21.März, 18-20 Uhr Mutter, Vater, Kind – was erwarten Familien von einem regionalen Medienprodukt? Teilnahme mit Anmeldung per Mail an josephs@scs.fraunhofer.de, Eintritt frei.

Das Josephs hat Montag bis Freitag 10 - 19 Uhr, samstags 11 bis 18 Uhr geöffnet und liegt zentral in der Nürnberger Innenstadt, neben Saturn und Wöhrl, 300 Meter entfernt vom Weißen Turm. Besucheradresse: Ecke Karl-Grillenberger-Str. 3/Hintere Ledergasse 44.

kh/acb