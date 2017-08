Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Montagabend zwischen den Nürnberger Stadtteilen Katzwang und Kornburg. Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden dabei lebensgefährlich verletzt.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juli 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

In Nürnberg wird derzeit gehämmert und geschwitzt: Fleißige Arbeiter zimmern in der Innenstadt Rampen, Schanzen und Kicker für die weltbesten Biker, die am kommenden Wochenende beim Red Bull District Ride ihre Kunststücke zeigen werden.