Noch flüchtig: Männer versuchten Frau zu vergewaltigen

Die Geschädigte konnte eine Beschreibung der Männer abgeben - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Am Sonntag haben zwei Männer im Wiesengrund eine Frau angegangen und versucht, sie zu vergewaltigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat geschah bereits am Sonntag, die Polizei erfuhr jedoch erst jetzt davon. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen spazierte die spätere Geschädigte zwischen 6.45 Uhr und 7 Uhr im Wiesengrund im Stadtteil Schniegling. Sie war ihren Angaben nach auf der rechten Seite der Pegnitz in Richtung Fürth unterwegs, als ihr kurz vor der Stadtgrenze zwei Männer entgegen kamen und zunächst vorbeiliefen. Plötzlich drehte das Duo um und griff die Frau an. Im weiteren Verlauf kam es zu einer versuchten Vergewaltigung. Erst als sich ein Fahrradfahrer näherte und die Täter laut anschrie, ließen sie ab und flüchteten. Die Geschädigte wurde leicht verletzt.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist etwa 1,60 Meter groß und 40 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und eine normale Statur. Der zweite Täter ist etwa 1,80 Meter und 40 Jahre alt. Er hat eine kräftige Statur, dunkle, kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit dunkler Jeans und schwarzem T-Shirt. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um Ausländer gehandelt haben, da sie sich in einer ihr nicht verständlichen Sprache, die möglicherweise aus dem arabischen Raum stammen könnte, unterhalten haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.