Noch freie Startplätze beim Nürnberger Silvester-Lauf

NÜRNBERG - Nach den gemütlichen Feiertagen wird Nürnberg wieder sportlich: Der Silvester-Lauf rund um den Wöhrder See steht an. Und Ausreden gelten nicht, denn: Es sind noch Startplätze für alle drei Strecken frei.

Bereits zum 16. Mal wird es am 31. Dezember in Nürnberg wieder sportlich: Beim Silvester-Lauf um den Wöhrder See geht es den Weihnachtskilos offiziell an den Kragen. Dabei bringen die Nürnberger Läufer traditionell viel Schwung in die Veranstaltung: Feuerwehrleute in voller Montur, bunte Perücken oder Verkleidungen waren bereits 2018 zu sehen.

Für die Jüngsten weckt die 400 Meter lange Bambini-Strecke den sportlichen Ehrgeiz. Schülerinnen und Schüler können die 1,5 Kilometer wählen, während es für Hobbyläufer die 5 Kilometer um den Wöhrder See geht. Wer schon gut in Form ist, wird beim 10-Kilometer-Lauf den See zwei Mal umrunden.

Die Online-Anmeldung zu den Läufen ist zwar schon abgeschlossen, doch am 30. und 31. Dezember kann vor Ort an der Unterlagenausgabe noch nachgemeldet werden. Bislang sind für alle Strecken noch Startplätze frei. Ziel- und Startpunkt wird das Café Seehaus auf dem Johann-Soergel-Weg sein. Die Veranstaltung beginnt um 10.45 Uhr. Weitere Details finden Sie hier.

