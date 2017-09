Nordklinikum: Online-Petition gegen Tierversuche gestartet

NÜRNBERG - Am Nürnberger Nordklinikum soll es ab 2018 Tierversuche geben. Doch gegen die Pläne gibt es Widerstand. So zeigt sich der Verein "Ärzte gegen Tierversuche" kritisch, zudem gibt es im Internet bereits eine Petition gegen das Vorhaben.

Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat eine Online-Petition gegen die geplanten Tierversuche am Nürnberger Nordklinikum gestartet. © Jan-Peter Kasper/dpa



Das geplante Tierlabor der Paracelsus Universität am Nordklinikum soll im kommenden Jahr seine Arbeit aufnehmen. Experimente mit Mäusen und Ratten sollen die wissenschaftliche Forschung zu künstlichen Sehnen und Knorpeln voranbringen - eine halbe Million Euro wurde bereits in das Labor investiert. Das Klinikum hat diese Summe vorgestreckt, die private Paracelus Universität zahlt sie über die Miete ab.

Wenig glücklich über die Pläne zeigt sich Julia Schulz, Sprecherin von "Ärzte gegen Tierversuche". Sie erklärt: "Laut Studien liegt die Übertragbarkeit von Tierversuchen auf den Menschen deutlich unter einem Prozent. Dagegen liefern tierversuchsfreie Methoden mit menschlichen Zellen und der Unterstützung von Computerprogrammen genaue Ergebnisse."

Auch die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hält Experimente für nicht vertretbar und hat eine Online-Petition gestartet. Sprecher Simon Fischer: "Wir fordern die Entscheidungsträger auf, keine Tierversuche am Nürnberger Klinikum zu genehmigen." Die Petition richtet sich an das Nürnberger Ordnungsamt sowie an die Würzburger Regierung von Unterfranken. Beide Behörden sind für die Genehmigung zuständig.

Die Petition der Aktionsgruppe ist hier zu finden. 2380 Menschen unterstützen die Petition bereits (Stand 28. September).

