Nordstadt: Mann mit blondem Bart belästigt junge Frau

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Mann - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - In der Nacht von Freitag auf Samstag verfolgte ein Unbekannter eine junge Frau in der Uhlandstraße Nürnberg und belästigte sie sexuell.

Eine junge Frau war gegen 2.45 Uhr in der Nürnberger Nordstadt alleine unterwegs, als plötzlich ein Unbekannter neben ihr her lief und laut Polizei "sexuelle Handlungen an sich vornahm" und sich respektlos äußerte. Die Frau schlug den Täter laut Polizei in der Schweppermannstraße in die Flucht, indem sie ihn anschrie.

Die Kriminalpolizei Nürnberg übernimmt die Ermittlungen, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.

Täterbeschreibung: Der Mann ist Anfang bis Mitte 20, etwa 170 bis 180 cm groß und schlank. Er hatte einen blonden Bart, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Strickmütze.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mina

Mail an die Redaktion