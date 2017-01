Not-Stopp am Nürnberger Airport: Airberlin rätselt

Triebwerk defekt - Flugzeug war auf dem Weg in die Hauptstadt - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Am Mittwochmorgen musste eine Maschine der Fluggesellschaft Airberlin auf dem Weg von Saarbrücken in die Hauptstadt einen ungeplanten Stopp in Nürnberg einlegen. Warum ein Triebwerk streikte, darüber rätselt die Airline derzeit aber noch.

Eine Maschine des Typs "Bombardier Dash 8 Q400" musste in Nürnberg einen ungeplanten Stopp einlegen. (Symbolbild) Foto: Dennis Bhogal/Air Berlin



Flug AB6479 hätte von Saarbrücken nach Berlin fliegen sollen, dann aber bog die Propeller-Maschine vom Typ "Bombardier Dash 8 Q400" etwa auf Höhe Eisenach Richtung Süden ab (gut sichtbar auf flightradar24.com) - und landete um kurz nach 7 Uhr morgens sicher in Nürnberg. Die Pilotin hatte eine Luftnotlage gemeldet.

Warum? Laut Airberlin hat die Cockpit-Crew einen technischen Defekt an einem Triebwerk festgestellt. Die Pilotin schaltete das Triebwerk daher aus Sicherheitsgründen ab und entschied sich für eine sogenannte "priorisierte Landung" in Nürnberg. Laut der Airline bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Fluggäste und Crew. Es befanden sich insgesamt 45 Passagiere und vier Crewmitglieder an Bord. Eine genaue Ursache für den Defekt ist noch unklar.

Auch dafür, dass die Maschine Nürnberg anflog und nicht etwa das deutlich nähere Erfurt, hat Airberlin eine Erklärung. "Wir haben dort technisches Personal, das das Flugzeug sofort untersuchen kann", sagt Presseseprecher Tobias Spaeing.

Vorsichtshalber waren Feuerwehr und Polizei mit zahlreichen Kräften zum Flughafen ausgerückt. Die gestrandeten Passagiere wurden mit Verzehrgutscheinen ausgestattet und konnten bald weiterreisen.

