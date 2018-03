Nur Flimmerbild: Das war der Grund für den TV-Kollaps

Störung hatte Empfang in Nürnberg, Fürth und Erlangen stundenlang lahmgelegt - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Aufatmen in den fränkischen Wohnzimmern: Die Fernseher laufen wieder. Nach einer Störung konnten am Freitag Tausende Menschen in Nürnberg, Fürth und Erlangen über Stunden ihre TV-Geräte nicht benutzen.

Wer seinen Freitagabend vor dem Fernseher verbringen möchte, kann aufatmen. Die Störung, die tausende Bildschirme in Nürnberg, Fürth und Erlangen schwarz bleiben ließ, ist behoben. Grund für die Störung war laut wbg-Sprecher Dieter Barth ein kältebedingter Gebäudeschaden, der die Kopfstelle, die die Signale von den Satelliten empfängt, auf dem Gelände der N-Ergie in Sandreuth außer Betrieb gesetzt hatte.

Betroffen waren nicht nur 20.000 Menschen, die in ihren wbg-Wohnungen das Kabelnetz von NEFtv nutzen, sondern auch die Kunden anderer Anbieter in Nürnberg, Fürth und Erlangen. Kurz nach 21 Uhr konnte der Schaden behoben werden. Sämtliche Bildschirme laufen seitdem wieder wie gehabt.

Auf Facebook hatten sich am Freitagabend gleich dutzendweise Betroffene gemeldet, die von schwarzen Bildschirmen berichten. "Ausgerechnet am Wochenende", ärgerte sich ein Facebook-User, der ebenfalls vom Ausfall betroffen wa. "Seit Stunden nichts, kein Kabesignal und auch kein Internet. Firma Nef TV kann man nicht erreichen", echauffierte sich ein anderer User. Über Twitter berichtete ein User, dass bei ihm in der Gartenstadt weder Fernsehen noch Internet noch Telefon funktioniert.

#Nürnberg #cablesurf #neftv HAAAAAAAAAAAAALO.........Die ganze Südstadt und Gartenstadt in Nürnberg ist offline ❗️Telefon ! Internet ! Fernsehen geht nicht. Was machen wir wenns brennt❓Müssen wir dann alle sterben❓ — Karlos Glubberer 🇪🇺 (@GlubererKarlos) March 2, 2018

Johannes Handl Lokalredaktion E-Mail