Nur kurz abgestellt: Rucksack aus Transporter gestohlen

Zeitungsausträgerin sperrt Wagen nicht ab - Tatverdächtiger festgenommen - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Ein junger Mann soll im Nürnberger Stadtteil Steinbühl einen Rucksack aus einem abgestellten Transporter gestohlen haben. Die Polizei nahm ihn in der Nacht von Freitag auf Samstag im Rahmen einer Fahndung fest.

Eine 47-jährige Zeitungsausträgerin hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag ihren Ford Transit kurz nach 3 Uhr in der Gabelsberger Straße abgestellt, um Zeitungen auszuliefern. Abgesperrt hatte sie ihr Fahrzeug nicht. Diesen Moment nutzte ein zunächst Unbekannter und stahl den Rucksack der Frau mit persönlichen Gegenständen und Bargeld im Wert von rund 300 Euro aus dem Wagen. Die 47-Jährige sah den Dieb noch in Richtung Humboldstraße/Wölckernstraße davon rennen und verständigte die Polizei.

Sofort fahndeten mehrere Streifen nach dem Täter. In der Nähe des Tatorts sahen Beamte der PI Nürnberg Süd einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf, der in eine Spielothek ging und nahmen ihn fest. Zivile Beamte fanden währenddessen in der Ammanstraße den gestohlenen Rucksack.

Der mutmaßliche 21-jährige Täter stand unter Alkoholeinfluss und wurde dem Kriminaldauerdienst übergeben. Er verweigerte jedoch die Aussage und wurde so wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiterführenden Ermittlungen übernimmt nun das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg.

