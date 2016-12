Im Januar stand die ganze Welt noch unter den Eindrücken der Terror-Anschläge in Paris - auch Nürnberg. Als am Aufseßplatz junge Männer einen Rucksack in eine Bäckerei warfen und davonrannten, kam es zu einem Großeinsatz in der Südstadt. Wir haben recherchiert und sind auf Youtube auf ein ganz ähnliche Video gestoßen - auch aus Nürnberg. Was die Polizei zu dem Video sagt, steht hier im Artikel: "Video zeigt Rucksack-Attacken in der Nürnberger Südstadt " © Screenshot: youtube.com