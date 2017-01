Nürnberg: 63-Jähriger im Hauptbahnhof niedergeschlagen

NÜRNBERG - Am Nachmittag des Neujahrstages spielten sich im Nürnberger Hauptbahnhof brutale Szenen ab: Ein Mann schlug eine 63-Jährigen hinterrücks nieder, sodass dieser mit dem Gesicht auf ein Geländer knallte. Die Videoaufzeichnung brachte die Polizei schließlich zum Täter.

Am Neujahrstag gegen 17 Uhr berichteten Zeugen, dass in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofes ein Mann niedergeschlagen worden war. Ein Unbekannter hatte dem 63-Jährigen von hinten mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Durch die Wucht des Schlags krachte das Opfer mit dem Gesicht auf ein Geländer. Der Mann zog sich eine stark blutende Gesichtsverletzung zu und wurde in eine Klinik gebracht.

Um den Täter zu identifizieren, sichteten Polizisten die Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof. "Durch die gestochen scharfen Bilder", wie die Polizei berichtet, konnten die Beamten den Schläger schnell identifizieren. Nur wenige Stunden später erkannten sie den Mann im Hauptbahnhof wieder und nahmen ihn fest. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

