Nürnberg: Airbus muss kurz nach Start am Airport umkehren

Ersatzflug nach Gran Canaria wurde am Abend noch organisiert - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Germania musste am Sonntag kurz nach dem Start aus technischen Gründen umdrehen und landete wieder am Nürnberger Airport.

Wegen Geruchsentwicklung in der Bordküche musste am Sonntag ein Airbus A321 kurz nach dem Start am Airport Nürnberg umkehren. © J.Ultsch



Wegen Geruchsentwicklung in der Bordküche musste am Sonntag ein Airbus A321 kurz nach dem Start am Airport Nürnberg umkehren. Foto: J.Ultsch



Wie das Unternehmens mitteilt, hob der Flieger vom Typ Airbus A321 am Sonntagnachmittag zunächst routinemäßig mit Ziel Gran Canaria in Nürnberg ab. Kurz nach dem Start kam es aber zu Geruchsentwicklung in der Bordküche. Da Sicherheit oberste Priorität hat, nahm der Kapitän die "technische Unregelmäßigkeit" zum Anlass, um umzukehren. Die Landung erfolgte um 16.15 Uhr sicher und ohne weitere Vorkommnisse.

Bilderstrecke zum Thema Concorde und Co.: Diese Flugzeuge besuchten Nürnberg Tonnenschwere Fracht, viel Platz für Passagiere oder Überschallgeschwindigkeit: Auf dem Nürnberger Flughafen schauten seit seiner Einweihung 1955 schon viele spektakuläre Flugzeuge vorbei. Wir haben eine Auswahl in unserer Bildergalerie zusammengestellt.



Die Sicherheit der Passagiere und Besatzung war laut Germania zu keiner Zeit beeinträchtigt. Techniker überprüften das Flugzeug unmittelbar nach der Landung. Der geringfügige Defekt konnte inzwischen behoben werden, die Maschine ist mittlerweile wieder im Einsatz. Für die 101 Fluggäste von Nürnberg nach Gran Canaria wurde noch am Sonntagabend ein Ersatzflugzeug organisiert.

Bilderstrecke zum Thema Von Nürnberg in die Welt: Direktziele vom Dürer-Airport Ins Van-Gogh-Museum in Amsterdam oder lieber am Strand liegen auf Fuerteventura? Nach Paris zum Sightseeing oder Mode shoppen in Mailand? Wir haben die Länder für Sie aufgelistet, in die man von Nürnberg aus direkt fliegen kann. Schönen Urlaub!



alt