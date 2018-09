Nürnberg: Alarmanlage hält Anwohner und Polizei in Atem

NÜRNBERG - Was ist denn da los? Seit Tagen geht in St. Leonhard um 5 Uhr morgens ein Alarm los. Die Anwohner werden um den Schlaf gebracht und fragen sich, was es mit dem Krach auf sich hat.

Ein durchdringender Ton am Morgen hält die Nachbarschaft einer Spielhalle in St. Leonhard seit Tagen in Atem. © Oliver Acker



Einen Vorteil hat das Ganze ja: Einen eigenen Wecker brauchen die Anwohner in St. Leonhard derzeit nicht. Zumindest die, die in der Nähe der Rothenburger Straße/Ecke Fuggerstraße wohnen. Seit Donnerstag gibt es dort einen "Riesen-Alarm", wie uns ein Leser schreibt: "Jeden Tag um 5 so ,nett‘ geweckt zu werden ist: naja, kann man sich ja vorstellen . . ." Woher der Lärm kommt, hat er bisher nicht herausfinden können. Die Polizei weiß dagegen genau, was vorgefallen ist.

"Ihr Leser hat Recht", sagt Polizei-Sprecherin Alexandra Federl: "Es gab seit Donnerstag jeden Morgen einen Alarm." Verursacht habe ihn die Alarmanlage eines Spielcasinos in der Rothenburger Straße. Der tägliche Fehlalarm nervt nicht nur Anwohner, sondern hält auch die Polizei in Atem. Seit dem ersten Einsatz am 30. August schickte sie Tag für Tag Streifenwagen an den Ort des Geschehens. Am Dienstagmorgen bereits zum sechsten Mal.

Betreiber müssen sich für Fehlalarm verantworten

"Man kann ja nie wissen, ob es wirklich ein Fehlalarm ist", sagt Federl, "wir müssen immer davon ausgehen, dass es sich um einen Echteinsatz handelt." Folglich fährt die Polizei jedes Mal das volle Programm und ist nur wenige Minuten, nachdem der Alarm bei ihr eingeht, mit Beamten vor Ort. Wie viele Kräfte aufgeboten werden, will die Polizeisprecherin aus taktischen Gründen nicht sagen. Auch wenn es sich – wie in diesem Fall – immer um denselben Verantwortlichen handelt, könne nie vorhergesagt werden, wie lange so ein Einsatz dauert. Die Ursache muss gefunden, alle anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Einbruch, ausgeschlossen werden.

Blöd für die Casino-Betreiber: Unternehmen, die einen Fehlalarm zu verantworten haben, werden laut Federl schon mit dem ersten Polizeieinsatz zur Rechenschaft gezogen. Wie viel sie zahlen müssen, hängt davon ab, wie viele Kräfte im Einsatz sind. Die Kosten sind gestaffelt. Dabei ist längst noch nicht sicher, ob die Serie beendet ist oder die Polizei erneut anrücken muss.

Eine Angestellte des Unternehmens erklärt auf Anfrage zwar, dass die Ursache für die technische Störung gefunden worden sei. Bis wann sie behoben wird, sei hingegen offen. Gut möglich also, dass die Anwohner noch ein paar Tage länger unsanft geweckt werden.

