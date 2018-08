Nürnberg: Am Schöller-Areal soll künftig studiert werden

Neue Standorte für Erziehungswissenschaftliche Fakultät und Gymnasium geplant - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Die Stadt macht Dampf bei der Entwicklung des Areals rund um das langjährige Schöller-Gelände am Nordwestring: Der Stadtplanungsausschuss hat die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens beschlossen, um neue Standorte für die Erziehungswissenschaftliche Fakultät (EWF) und für ein Gymnasium zu ermöglichen.

Unter dem Namen "Thoner Weg" läuft der Bebauungsplan Nr. 4657, den die Stadträte einstimmig beschlossen haben. Auslöser für den Dringlichkeitsantrag der Verwaltung im Stadtplanungsausschuss war, wie berichtet, die Untersuchung von potenziellen Standorten für einen Neubau der EWF im Nürnberger Norden. Zudem hatte die Bayerische Staatsregierung im Juli entschieden, "die Lehrerausbildung von der Regensburger Straße in den Nürnberger Norden zu verlagern", so Wirtschaftsreferent Michael Fraas.

Um Flächen nördlich des Nordwestrings für die FAU zu sichern und gleichzeitig auch die Chance für die Neuansiedlung eines Gymnasiums zu ermöglichen, haben die Stadträte einstimmig beschlossen, ein Bebauungsplanverfahren für das Gebiet zwischen Thoner Weg, Erlanger Straße, Bucher Straße, Hufelandstraße, Nordwestring und Düsseldorfer Straße durchzuführen. Das erklärte Ziel lautet des Verfahrens lautet: Nördlich der Ringstraße soll auf rund vier Hektar die neue EWF entstehen, südlich das Gymnasium. Parallel muss entsprechend auch der Flächennutzungsplan geändert werden, der hier bisher eine gewerbliche Nutzung und Straßen vorsieht.

Klar ist: Etwa vier Hektar werden für den Uni-Neubau benötigt. Vor allem die Nähe zur Straßenbahnlinie 4, die in den nächsten Jahren zur Stadt-Umland-Bahn nach Erlangen und Umgebung werden soll, und das Potenzial der benachbarten Ringbahnlinie sprechen explizit für diesen Standort. Die Hallen des langjährigen Schöller-Geländes werden seit dem Ende der Produktion von DMK Eiskrem (im Süd-Trakt) nur noch zum Teil genutzt. DMK hatte der Stadt ebenso wie die Firma Froneri Schöller, die im nördlichen Trakt residiert, das Grundstück für den Wohnungsbau angeboten.

In einer kleinen Halle in Nürnberg begann Theo Schöller 1937 mit der Herstellung des ersten Stieleises in Serienproduktion. Mit nur vier Geschmacksvarianten ging sein junges Unternehmen damals an den Start. Doch schon bald prägte Schöller Nürnbergs Wirtschaft und Kulturlandschaft. Anlässlich des 100. Geburtstages des Unternehmers - Theo Schöller wurde am 18. Juni 1917 geboren und starb am 23. Juni 2004 - eine Zeitreise durch ein wichtiges Kapitel fränkischer Wirtschaftsgeschichte.