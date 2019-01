Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, waren wieder Sternsinger für den guten Zweck unterwegs. Sophia, Johanna und Jule wurden zu Caspar, Melchior und Balthasar. Sie zogen in Boxdorf von Haus zu Haus. Ein Fotograf hat sie begleitet.

Die Eibanesen haben ein neues (altes) Prinzenpaar! Am Samstag wurden Angelika I. und Daniel I. feierlich ins Amt geführt. Anlass genug, das gebührend zu feiern. Hier sind die Bilder der Partysause!

Im Z-Bau ging es am Samstagabend rasant her. Auf einem Parcours radelten Männer auf Kinderrädern - und das auch noch in nicht minder kindlichen Kostümen. Lustig anzusehen, wie die Bilder beweisen!