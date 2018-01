Nürnberg: Autofahrer rammt Fußgängerin und flüchtet

18-Jährige Passantin im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG - Er fuhr in Schlangenlinien auf der Allersberger Straße, rollte mit seinem Wagen auf den Gehweg - und erfasste dabei eine 18-jährige Fußgängerin. Ohne anzuhalten setzte der Unfallfahrer seine Tour einfach fort.

Es war gegen 13 Uhr am Dienstag, als der Wagen kurz nach der Einmündung zum Posthof auf den Bürgersteig fuhr und die Fußgängerin erfasste. Das Unfallopfer kam in die Klinik. Zeugen berichten, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen blauen BMW-Kombi mit Schwabacher Kennzeichen (SC) handelte. In der Ziffernfolge soll die Nummer 66 vorkommen.

Der flüchtige Fahrer ist laut Polizei zwischen 60 und 70 Jahre alt, trägt kurzes helles oder weißes Haar und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Schildkappe, schwarzer Sonnenbrille und dunklem Mantel. Möglicherweise ist das Auto durch den Unfall an der Front und an beiden rechten Reifen beschädigt.

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, möge sich an die Verkehrspolizei Nürnberg wenden. Telefonnummer: (0911)65 83 - 15 30.

