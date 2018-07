Nürnberg bekommt ersten betreuten Taubenschlag

NÜRNBERG - Seit Jahren diskutiert die Stadt darüber, lange sprach sich die Verwaltung dagegen aus. Nun schienen die Pläne endlich in die Gänge zu kommen – für den ersten betreuten Taubenschlag Nürnbergs!

In der Stadt werden Tauben häufig zum Problem - auch in Nürnberg. © Fredrik Von Erichsen/dpa



Die Initiative "Ein Haus für Stefan B.", die sich seit zwei Jahren für Vögel einsetzt, war zuversichtlich, dass eine solche tierische Unterkunft noch in diesem Jahr kommen wird. Ein geeigneter Ort war auch schon gefunden: die Quelle. Genauer: der sogenannte Quelle-Weg neben dem ehemaligen Versandzentrum, erklärte Vorsitzende Claudia Rupp. So zumindest hätten es die ersten Pläne mit dem Investor Sonae Sierra vorgesehen, bestätigte auch Otto Heimbucher, CSU-Stadtrat und Vorsitzender des Bund Naturschutz in der Nürnberger Kreisgruppe, vor gut zwei Wochen Wochen. "Das ist eine tolle Lösung, das ist ein guter Anfang", sagte Heimbucher damals noch. "Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch in die Puschen kommen."

Doch dann die Wende: Sonae Sierra verkaufte das Areal überraschend, das wurde vor wenigen Tagen bekannt. Ob der neue Projektentwickler Gerchgroup den Plänen zum Taubenschlag nun zustimmt, sei derzeit noch offen. "Ich bin aber optimistisch", sagt Heimbucher. Doch die Realisierung werde sich nun wohl verzögern. Ob ein anderes Grundstück in der Nähe auch für einen Taubenschlag infrage kommt, wird derzeit geprüft. Das Quelle-Areal aber sei für Tauben besonders geeignet, weil sich hier bereits viele Tiere sammeln.

"Quelle-Schlag" schneidet gut ab

Dieses Vorhaben könne jedoch nicht die einzige Lösung sein, meint Rupp. Die Taubenhäuser, die in Nürnberg schon existieren, seien unbetreut. Der Verein ist auf der Suche nach Hausbesitzern, die ihre Dachböden in Innenstadtnähe für die Tauben zur Verfügung stellen. Bisher vergebens. Die Pläne hat Rupp nun auch beim "Open Call", dem laufenden städtischen Ideenwettbewerb zur Kulturhauptstadtbewerbung, eingereicht und hofft auf finanzielle Unterstützung. Der "Quelle-Schlag" schneidet derzeit gut ab, vergleichsweise viele Bürger haben dafür gestimmt.

Ein Taubenschlag bietet die Möglichkeit, die Population einigermaßen zu kontrollieren. Er wird gereinigt und mit artgerechtem Futter – Körner! – versehen. Betreut würde er vom Verein, der wiederum finanziell von der Stadt unterstützt wird.

Eigentlich herrscht Fütterungsverbot

Weil die Tiere den Schlag als Brutstätte nutzen, können die Eier gegen Attrappen ausgetauscht werden. Außerdem lassen sich kranke Tiere besser ausfindig machen. Viele verletzen sich an Netzen und Stacheln, die an Hausfassaden gegen die "Plage" angebracht sind. Derzeit ließen sich verletzte und kranke Vögel nur schwer einfangen, erzählt Rupp, deren Initiative knapp 50 Mitglieder zählt. Um die Tiere anzulocken, wirft Rupp Futterköder aus. So kann sie schwache Tiere einfangen und aufpäppeln. Regelmäßig werde sie deshalb von Beobachtern angegangen, für Tauben sei in der Bevölkerung wenig Verständnis da. "Wir werden massiv angegriffen."

Eigentlich herrscht Fütterungsverbot für Tauben in der Öffentlichkeit. Wer die Vögel füttert, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Das Füttern sei gegen den Artenschutz und ziehe Ratten an.

Tauben sind nur ein Problem, wenn sie nicht betreut werden

Einer Taube Schaden zuzufügen, sei aber ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, betont Rupp. 2017 habe sie zwei Tiere mit Schussverletzungen entdeckt, ein weiteres war mal von einem Pfeil durchbohrt. "Es gibt Menschen, die denken heute noch, dass das Sport ist." Dass es zu Verdruss führe, wenn sich Tauben vor dem eigenen Fenster einnisten, versteht Heimbucher. Rupp fügt hinzu: Es sei ein ästhetisches und manchmal auch ein hygienisches Problem, wenn Kot und tote Tiere zurückblieben. Tauben seien nun mal keine Tiere, die ihre Nester sauber hielten. Eine Krankheits-Übertragung von der Taube auf den Menschen sei aber in der Praxis bislang nicht nachgewiesen worden.

Tauben würden nur dann zum Problem, wenn sie nicht artgerecht betreut werden, wenn es in der Stadt kein Taubenmanagement gebe, ergänzt Heimbucher. In Nürnberg gibt es einige Tausend Tiere, das sei in Vergleich zu anderen Städten relativ wenig.

Wer seinen Dachboden oder sein Flachdach für Tauben zur Verfügung stellen möchte, wendet sich bitte an Claudia Rupp: 92 39 82 34 oder E-Mail an kontakt@einhausfuerstefanb.de. Mehr Infos unter www.einhausfuerstefanb.de. Die Eigentümer haben keinerlei Verpflichtungen, die Vereinsmitglieder übernehmen jegliche Arbeit und Verantwortung.

Meike Kreil