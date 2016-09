Nürnberg bekommt ersten Virtual-Reality-Spielplatz

Die Arcaden sollen schon am Mittwoch in Gibitzenhof eröffnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er soll einmalig in ganz Deutschland sein: Im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof eröffnet am Mittwoch die erste Virtual-Reality-Spielplatz Deutschlands. Dort sollen Besucher in eine völlig andere Welt abtauchen können.

Ab in andere Welten: Mit der Virtual-Reality-Brille ab in andere Welten - für den Hausgebrauch ist die Technik allerdings noch nicht ausgelegt. © Virtuis



Ab in andere Welten: Mit der Virtual-Reality-Brille ab in andere Welten - für den Hausgebrauch ist die Technik allerdings noch nicht ausgelegt. Foto: Virtuis



Völlige Immersion in andere Welten für sieben Minuten: Das ist das Konzept der Virtual-Reality-Arcade, die am Mittwoch im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof eröffnen wird. Für fünf Euro können Spielbegeisterte etwa mit einem Lichtschwert Drohnen abwehren oder ein Raumschiff fliegen. Insgesamt fünf verschiedene Welten haben die Programmierer aus dem Süden Nürnbergs erschaffen.

In zwei Räumen mit je 35 Quadratmetern können sich die Spieler frei bewegen. Damit kommen die Macher der Virtual-Reality-Arcade dem Holodeck aus "Star Trek" schon verdammt nahe, geben aber selber zu, dass die Räumlichkeiten mehr provisorisch ausgelegt sind. Denn das Projekt befindet sich noch in der Testphase. Seit der Ankündigung der Eröffnung, sei das Interesse aber schon enorm hoch.Um zu lange Wartezeit zu verhindern, werden zur Eröffnung erst mal nur 30 Gäste reingelassen.

Alle anderen haben die Gelegenheit bis zum 8. Oktober sich einen Termin zu sichern. Dann erfolgt eine Zwischenbilanz der Macher. "Das Konzept wird erst mal getestet und man muss sehen, wie es von den Leuten angenommen wird. Das Pop-Up-Konzept ist dafür genau richtig. Wenn wir genug Leute begeistern, können wir vielleicht einen Laden in der Stadt eröffnen."

Da das Interesse bereits sehr hoch ist, bittet der Veranstalter um eine Reservierung, um Enttäuschungen und lange Wartezeiten zu vermeiden. Gruppenreservierungen sind nach Vereinbarung auch möglich. Eröffnet hat das Arcade jeden Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr. Reservierungen sind unter reservierung@virtuis.de möglich.

myl

Mail an die Redaktion