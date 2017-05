Nürnberg: Betrunkener fährt gegen Baum

Als die Beamten eintrafen, weigerte er sich einen Alkoholtest zu machen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - In der Nacht zum Samstag kam ein 52-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Er war vermutlich alkoholisiert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr gegen 0.05 Uhr ein 52-Jähriger in seinem Renault Mégane auf der Schwanstetter Straße zwischen Steinbrüchlein und Worzeldorf. Er war zu schnell unterwegs und kam von der nassen Fahrbahn ab. Dabei prallte sein Pkw gegen einen Baum und verlor das rechte Hinterrad. Der Baum musste seine Rinde lassen. Etwa 50 Meter später stoppte das Auto an einem kleinem Bachlauf. Die Polizei stellte Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, aber er weigerte sich vor Ort einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Beim Pkw entstand ein Totalschaden.

