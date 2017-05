Nürnberg, das sind deine vielfältigen Wochenmärkte

NÜRNBERG - Neben dem zentralen Hauptmarkt in der Altstadt gibt es aktuell zehn Wochen- und Bauernmärkte im Nürnberger Stadtgebiet. Sie haben unterschiedliche Öffnungszeiten und auch beim Angebot gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Wir stellen drei der Märkte kurz vor.

Nordstadt

Für viele Bewohner der Nordstadt bildet der Besuch des Kobergerplatzes am Freitag einen Fixpunkt in der Woche. Seit 23 Jahren und sechs Monaten bauen hier Landwirte, Selbsterzeuger und kleine Händler ihre Stände auf. Es gibt Obst und Gemüse aus dem Knoblauchsland, fränkische Fische, Ziegenkäse, Vollkornbrote und -gebäck, Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung sowie Milchprodukte, Marmeladen, Bio-Eier, Honig und Blumen. Das Warensortiment wird auf der asphaltierten Fläche neben dem begrünten Rondell gruppiert.

Das Angebot ist in den ersten Jahren Schritt für Schritt gewachsen, inzwischen freuen sich viele Stammkunden auf die Spezialitäten des Wochenmarktes, wo Regionales und Bio Trumpf sind. Da es zudem kleine salzige wie süße Snacks gibt, kommen so manche Beschäftigte aus dem Umkreis vorbei, um am Kobergerplatz freitags ihre Mittagspause zu verbringen. Ein Pläuschchen unter Nachbarn gehört natürlich dazu. Das Sehen und Gesehenwerden beim Marktbummel genießt fast schon Kultcharakter. Und daran wird sich so schnell nichts ändern.

Erlenstegen

Donnerstag ist Markttag in Erlenstegen - und zwar seit über drei Jahren. Die Idee, einen Bauernmarkt am Fuße des Platnersbergs zu etablieren, war damals aus der Not geboren. Nach der Schließung des Supermarktes in der Erlenstegenstraße und vermehrten Anwohnerklagen wollte der Bürgerverein Jobst-Erlenstegen so die Nahversorgung im Stadtteil verbessern. Mit Erfolg. Dabei geht es nicht nur darum, hier seine Einkäufe zu erledigen, der unter Bäumen idyllische gelegene Marktplatz hat sich längst als Treffpunkt etabliert. Neben frischem Gemüse, Käsespezialitäten und vielem mehr gibt es auch Kaffee und Prosecco, ein wechselndes warmes Mittagessen und - ganz neu - jetzt auch Frühstück.

Langwasser

Langwasser war von Anfang an dabei. Am Heinrich-Böll-Platz hat sich auf Initiative des Bürgervereins der erste Bauernmarkt in der Stadt etabliert - 1990 war das bereits. Aktuell gibt es hier jeden Samstagvormittag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr regionale Erzeugnisse und Bio-Produkte. Obst und Gemüse werden außerdem auf ganz kurzem Weg aus dem Knoblauchsland nach Langwasser gebracht.

Zudem kann der Kunde in diesem Stadtteil fränkische Fische kaufen - frisch und geräuchert. Sehr beliebt sind auch Milchprodukte jeglicher Art, Getreide, Backwaren und Wurst vom Metzger aus eigener Herstellung. Und natürlich nicht zu vergessen: die verschiedenen bunten Sommerblumen in allen erdenklichen Farben und Formen.

