Nürnberg: Drogentoter in öffentlicher Toilette gefunden

Die Rettungskräfte brachten ihn noch ins Krankenhaus - Hilfe kam zu spät - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Drogentoter in der Nürnberger Innenstadt: Zeugen haben am vergangenen Freitag einen leblosen Mann in einem öffentlichen WC entdeckt. Offenbar starb der 28-Jährige später an einer Überdosis Rauschgift.

Die Zeugen verständigten den Rettungsdienst, da der junge Mann lebte, aber nicht ansprechbar war. Die Einsatzkräfte konnten den 28-Jährigen reanimieren und brachten ihn ins Klinikum. Dort starb er allerdings wenig später. Laut Polizei war der Mann als langjähriger Drogenkonsument bekannt. Die genaue Todesursache soll nun eine Obduktion klären, die von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde.

