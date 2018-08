Nürnberg: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Der Mann übersah einen von rechts kommenden Autofahrer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Dienstagabend ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Glockenhof schwer verletzt worden.

Der 23 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Rad die Hagenstraße in Richtung Freyjastraße. Beim Überqueren der Siegfriedstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Pkw Kia Sorento, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der 23-Jährige stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 4000 Euro.

