Nürnberg: Fahrradfahrer flüchtet nachts vor der Polizei

Mann stürzte bei Straßenbahnschienen vom Rad und wurde festgenommen - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Er hatte beim Fahrradfahren in der Nacht zum Montag mit seinem Handy gespielt und wollte sich dann vor der Polizeikontrolle drücken. Nach einem Sturz zeigte sich, wieso: Der 36-Jährige hatte Drogen bei sich. Doch das blieb nicht sein einziges Problem.

Der Radfahrer fiel den Polizeibeamten um halb vier Uhr am frühen Montagmorgen am Frauentorgraben auf. Er hantierte während der Fahrt mit seinem Handy. Als die Polizisten den 36-Jährigen an der nächsten Ampel kontrollieren wollten, trat dieser in die Pedale und flüchtete über den Gehweg. Als er am Bahnhofsplatz in den Gleisbereich der Straßenbahn radelte, stürzte er und verletzte sich.

Unmittelbar danach wurde er festgenommen. Schnell stellten die Beamten fest, weshalb er geflüchtet war: Der Mann hatte Drogen bei sich, eine scharfe Patrone sowie Werkzeuge für Fahrraddiebstähle. Auch sein Fahrrad wurde bereits vergangenes Jahr als gestohlen gemeldet. Gegen den 36-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Vergehens gegen waffenrechtliche Bestimmungen eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der Beschuldigte in sozialen Netzwerken Symbole des Dritten Reiches verwendet. Weshalb ebenfalls ein Verfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet wurde.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.