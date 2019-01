Nürnberg feiert Silvester: Streifzug durch die Nacht

Mit italienischen Schlagern und Ballkleid zu Walzerklängen ins neue Jahr

NÜRNBERG - Nürnberg hat mit fulminanten Feuerwerken, Hummer und Neujahrs-Partys ins neue Jahr reingefeiert. Ob am Flughafen, im Cinecittà oder ganz klassisch mit Feuerwerk am Hauptmarkt: Tausende feierten eine bunte Silvester-Nacht. Ein Streifzug durch die Party-Nacht.

Rund um die Frauenkirche feierten hunderte Nürnberger friedlich und lautstark. © Michael Matejka



Flughafen, acht Uhr, die Fliegen der Barkeeperinnen sitzen. Noch haben Ayda und ihre Kolleginnen hinterm Tresen nicht viel zu tun, die Gäste sitzen im festlich dekorierten Raum neben an und lassen sich das Silvesterbuffet schmecken. Passend zum Motto des Abends „La dolce vita“ gibt es Antipasti, edle Pasta und italienische Schlager von der Liveband "Il Duo".

Während sich am Flughafen gegen neun Uhr die ersten Paare auf die Tanzfläche wagen, wird sich im Maritim-Hotel bereits eifrig im Walzertakt gedreht. Vor allem ältere Herrschaften haben sich hier fein gemacht für den letzten Abend des Jahres. Herren im Anzug mit Fliege, Damen in pailettenbesetzten Glitzer-Cocktailkeidern flanieren zwischen Buffet mit Hummer-Pyramide und Ballsaal.

Während die einen feiern, macht das Elend bei anderen auch an diesem Abend keine Pause. In der Vorderen Sterngasse liegt ein Obdachloser in Decken gewickelt an einem überdachten Häusereck. Eine Passantin beugt sich zu ihm hinunter und drückt ihm ein Geldstück in die Hand. "Da, für Silvester. An guten Rutsch!", dann geht sie schnell weiter.

Wünsche für 2019? "Er will Kinder!"

Im Cinecittà ist um zehn Uhr die Tanzfläche vor der Live-Band gut gefüllt. Berühmte Filmmusik wie "Time of my live" aus Dirty Dancing darf hier natürlich nicht fehlen. Im Freestyle-Modus oder auch eng umschlungen geben die Paare, von jünger bis älter, Patrick Swayze und seine Baby. In der Arena wird zu schummrigen Discolicht zu Partyhits der 80er getanzt. Hochgedreht ist die Stimmung um halb zwölf im Dachgeschoss des Adina-Hotels. Ein Grüppchen junger Leute glüht dort schon mal an den Sektkelchen vor. "Facebook hatte die Idee, hierher zu kommen" , sagt Judith Fejfar und lacht. Zusammen mit acht Freunden feiert die 29-Jährige hier. Draußen auf dem Dach legt ein DJ coole Beats auf. Wünsche für 2019? Da müssen die Freunde kurz überlegen. "Er will Kinder!", ruft einer und deutet auf seinen Nebenmann. "Und er die Frau des Lebens", gibt der lachend zurück. "O weh, wenn das in der Zeitung abdruckt wird", sagt der und hebt hilfesuchend die Hände in die Luft.

Friedliche Party auf dem Hauptmarkt

Um zehn vor zwölf kracht es rund um den Hauptmarkt so, als ob Mitternacht schon da wäre. Der Markt selber ist abgesperrt, weil die Christkindlesmarkt-Buden noch stehen. Ein Sicherheitsmann steht hinter der Absperrung und beobachtet die Szenerie davor. Vor der Frauenkirche drängen sich vor allem junge arabische und afrikanische Männer, aber auch junge Frauen und ein paar Kinder. Die Stimmung ist ausgelassen, aber friedlich. Raketen steigen im Sekundentakt in den nächtlichen Himmel. Ein paar Schritte weiter entfernt, stehen die, die lieber zuschauen, als selbst Böller und Co abzufeuern. Punkt Mitternacht explodiert der Himmel über dem Hauptmarkt in bunten Sternen. Grün, blau und rot funkelt es über Frauenkirche und Schönem Brunne. "Happy new Year“, ruft ein Grüppchen junger Frauen. Ein Pärchen drückt sich selig aneinander. Dann taucht der Dunst der Raketen die Frauenkirche in Nebel. Nürnberg ist gut und friedlich angekommen – im Jahr 2019.

Anette Röckl