Nürnberg: Feuerwehr löscht Brand in Meistersingerhalle

Eine Dehnfuge hatte Feuer gefangen - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Bei Bauarbeiten war am Montag eine Dehnfuge auf dem Dach des kleinen Saals der Meistersingerhalle in Nürnberg in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mit speziellem Gerät anrücken, um die Fuge abzulöschen.

Am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, riefen Arbeiter die Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Nürnberger Meistersingerhalle. Bei Schweißarbeiten war ihnen eine Dehnfuge in Brand geraten. Diese zog sich über das Dach des kleinen Saals bis in den Keller.

Mit speziellem Werkzeug gelang es den Feuerwehrleuten, in die Fuge einzudringen und mit Wasser zu druchfluten. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

