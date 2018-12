Nürnberg: Feuerwehreinsatz legte U2 und U3 lahm

Brandmelder in Wagen der U2 schlug Alarm - Umleitung und Verspätungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Einsatz dauerte nur etwa 20 Minuten, zog aber einige Einschränkungen nach sich: In einem Zug der Linie U2 Richtung Flughafen wurde am Samstagabend der Feueralarm ausgelöst. Für viele Fahrgäste hieß es dadurch erst einmal: Warten.

Wie die VAG mitteilt, hatte der Brandmelder in einem U-Bahn-Wagen gegen 20 Uhr ausgelöst, der betreffende Zug der Linie U2 stand zu diesem Zeitpunkt am Rathenauplatz. Um der Ursache für den Alarm auf den Grund zu gehen, rückte die Feuerwehr an. Bei der U2 kam es währenddessen zu Verspätungen, weil die Züge den Wagen, in dem der Feuermelder Alarm angeschlagen hatte, eingleisig umfahren mussten. Die Linie U3 fuhr nur zwischen Gustav-Adolf-Straße und Rothenburger Straße sowie zwischen Nordwestring und Maxfeld.

Bereits nach 20 Minuten gab es allerdings Entwarnung und der Zugverkehr rollte wieder nach Fahrplan. Ob ein Fahrgast den Alarm ausgelöst hat oder es eine andere Ursache gibt, sei noch nicht klar, erklärte VAG-Sprecherin Elisabeth Seitzinger auf Nachfrage. Der Zug werde nun in der Werkstatt überprüft.

