Nürnberg: Frau spuckt nach Diebstahl auf Detektiv

Die 28-Jährige ließ einem Geschäft in der Innenstadt Bekleidung mitgehen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Eine sichtlich aufgebrachte Frau fiel in einem Bekleidungsgeschäft in der Nürnberger Innenstadt unangenehm auf. Dies bekam dann auch ein Ladendieb zu spüren.

Die junge Frau ging gegen 20 Uhr in eine Umkleidekabine. Als sie nach einigen Minuten wieder herauskam, hatte sie eine Hose in der Hand und hängte diese an den Kleiderständer zurück. Allerdings beobachtete ein Ladendetektiv auch, dass die 28-Jährige ein Kleid in die Kabine mitgenommen hatte, welches fehlte.

Nachdem die Frau das Geschäft in der Nürnberger Innenstadt verlassen hatte, sprach sie der Mann an und bat sie ins Büro. Die Diebin widersetzte sich jedoch der Aufforderung und trat dem Detektiv mehrmals auf den Fuß. Der Angestellte hielt die Frau daraufhin fest. Dabei versuchte die rabiate Frau den Detektiv zu bespucken, was durch das Ausweichen des Mannes jedoch misslang. Der Geschädigte blieb daher unverletzt.

Die 28-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Das Kleid hatte sie noch bei sich, weshalb sie wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt wird. Die Beschuldigte befindet sich wieder auf freiem Fuß.

